Deutsche stehen der Wissenschaft mit gemischten Gefühlen gegenüber (FOTO)

Neuss (ots) -State of Science Index: Große Hoffnungen und diffuse ÄngsteDie Deutschen befürchten, dass Wissenschaft missbraucht werdenkönnte, gleichzeitig erhoffen sie sich aber von der WissenschaftLösungen für die großen Probleme unserer Zeit. Sie sind auch heutenoch genauso skeptisch wie noch vor einem Jahr. Dies sind diewichtigsten Ergebnisse der aktuellen Umfrage unter 1.000 Deutschen,die der Multitechnologiekonzern 3M jetzt veröffentlicht hat.Die Umfrage in Deutschland ist Teil einer jährlich stattfindendenBefragung von insgesamt 14.000 Menschen in 14 Ländern rund um denGlobus. Sie bildet die Grundlage für den State of Science Index(SOSI), der die Veränderung in der Einstellung der Menschen weltweitzur Wissenschaft abbilden soll. Die Erkenntnisse aus der diesjährigenStudie legen nach Ansicht des Multitechnologieunternehmens 3M denSchluss nahe, dass die Wissenschaft auch in Deutschland dringendBefürworter braucht.Mit zunehmender Relevanz bestehen Skepsis und Angst fortKonkret zeigen die Ergebnisse der Umfrage, dass die Deutscheneinerseits weniger skeptisch gegenüber der Wissenschaft sind als imweltweiten Durchschnitt: 28 Prozent der Befragten in Deutschland sindWissenschaftsskeptiker, verglichen mit 34 Prozent weltweit. Auchglauben in diesem Jahr mehr Befragte (29 Prozent), dass dieWissenschaft für ihre Familien im Alltag sehr wichtig ist (Vorjahr:25 Prozent). Die Anzahl der Deutschen, die volles Vertrauen inwissenschaftliche Aussagen haben, ist von neun Prozent im Vorjahr auf22 Prozent gestiegen.Auf der anderen Seite ist die grundsätzliche Stimmung gegenüberder Wissenschaft weiterhin sehr zurückhaltend und von Misstrauen undgroßen Ängsten geprägt. So denkt noch immer mehr als die Hälfte derDeutschen, dass die Wissenschaft genauso viele Probleme verursachtwie sie löst (54 Prozent gegenüber 58 Prozent im Vorjahr). Zudem gibtes enorme Ängste vor den Ergebnissen vieler wissenschaftlicherBereiche. So ist für 68 Prozent der Befragten der Einsatz vonRobotern am Arbeitsplatz etwas, das sie eher ängstigt als begeistert,genauso wie das Klonen von Menschen (93 Prozent), Genom-Editierung(87 Prozent) und Gen-Food (85 Prozent). Außerdem misstrauen vieledeutsche Skeptiker der Wissenschaft, weil sie glauben, dass diese vonder Wirtschaft (37 Prozent) und der Politik (32 Prozent) beeinflusstwird.Die Ambivalenz der Deutschen gegenüber der Wissenschaft spiegeltsich auch in ihrer mangelnden Bereitschaft, das Wort für sie zuergreifen - nur zwölf Prozent der Deutschen setzen sich nämlich fürdie Wissenschaft ein, wenn sie deren Verdienste mit anderendiskutieren.International überwiegen Hoffnungen in WissenschaftDie internationale Wahrnehmung der Wissenschaft ist trotz einigerSkepsis überwiegend positiv. So geben 80 Prozent der global befragtenMenschen an, dass sie Informationen eher glauben, wenn sie vonjemandem stammen, der in einem wissenschaftlichen Bereich arbeitet.Die globalen Ergebnisse belegen außerdem: 87 Prozent derWeltbevölkerung glauben, dass die Wissenschaft nötig ist, um dieProbleme der Welt zu lösen. Diejenigen, die ihr Interesse an derWissenschaft bekundet haben, fasziniert die Idee, dass derwissenschaftliche Fortschritt zukünftigen Generationen zugutekommen(59 Prozent) und wichtige Weltprobleme lösen wird (42 Prozent).Konkret begeistert sich die überwiegende Mehrheit der weltweitBefragten (87 Prozent) dabei etwa für Fortschritte in der Behandlungvon chronischen Krankheiten wie Krebs sowie die Zukunft derWeltraumforschung (71 Prozent). Ebenso erhoffen sich 40 Prozentderjenigen, die sich für die Wissenschaft interessieren, dass dieForschung ihnen helfen wird, ein längeres, gesünderes Leben zuführen.Kommunikation ist entscheidend85 Prozent der Deutschen geben zu, dass sie wenig bis gar nichtsüber Wissenschaft wissen, ähnlich wie die Befragten weltweit - fastgenauso viele sagen, dass sie mehr über Wissenschaft wissen wollen(83 Prozent). Ein Schlüssel zu den Menschen scheint dabei eine leichtverständliche Vermittlung von Wissenschaft zu sein - diese wünschensich 88 Prozent der weltweit Befragten."Die überwiegende Mehrheit der Menschen verbindet mit derWissenschaft die Chancen, die wir jeden Tag bei 3M sehen. Die Weltbraucht Wissenschaft mehr denn je, um zur Lösung der schwierigstenHerausforderungen auf dem Planeten beizutragen", sagte Mike Roman,Chief Executive Officer von 3M. "Gleichzeitig braucht dieWissenschaft Fürsprecher, die sich vereinen können, um zu zeigen, wiesie das Leben der Menschen verändert. Bei 3M verstärken wir unserEngagement für eine bessere Welt durch unsere eigenen technologischenFähigkeiten und inspirieren andere, die Kraft der Wissenschaft zusehen. Dazu gehören auch unsere erheblichen Investitionen in dieMINT-Ausbildung. Seit fast 50 Jahren entwickelt und finanziert 3MProgramme zur Unterstützung der MINT-Ausbildung, zur Förderung derMINT-Gerechtigkeit und zur Entwicklung der Arbeitskräfte von morgen."Die vollständigen Studiendaten einschließlich Aufschlüsselung nachLändern sind abrufbar unterhttps://www.3m.com/3M/en_US/state-of-science-index-survey/.Um Wissenschaftler zu inspirieren, überzeugend und nachvollziehbarüber ihre Themen zu sprechen, hat 3M ein Toolkit entwickelt. Diesesenthält praktische Ratschläge von weltweit führenden Kommunikatorenund Wissenschaftlern und wird auf der Internetseite der Studiekostenlos zum Download bereitgestellt: http://ots.de/cGK6e6Wissenschaftler nahbarer zu machen, darum geht es in einerVideoreihe, in der 3M Wissenschaftler Einblicke in ihr täglichesLeben geben: http://ots.de/pnTd8TErhebungsmethodikEin unabhängiges, globales Forschungsunternehmen führte die Studiezwischen dem 13. Juli und dem 10. September 2018 an 14.025Erwachsenen in 14 Ländern durch. Die Umfrage wurde dabei mit einerKombination aus Online- und Offline-Interviews durchgeführt. In jedemLand wurden rund 1.000 Personen ab 18 Jahren befragt. Die in dieStudie einbezogenen Länder: Brasilien, Kanada, China, Deutschland,Indien, Japan, Mexiko, Polen, Singapur, Südafrika, Südkorea, Spanien,Großbritannien und die Vereinigten Staaten. Die Stichprobe für jedesLand war national repräsentativ, basierend auf Alter, Geschlecht,Region und Ethnizität (falls zutreffend). Bei einem Konfidenzniveauvon 95 Prozent beträgt die Fehlerquote für die globale Summe der 14Länder +/- 0,83 Prozentpunkte.Über 3MDer Multitechnologiekonzern 3M wurde 1902 in Minnesota, USA,gegründet und zählt heute zu den innovativsten Unternehmen weltweit.3M ist mit 93.000 Mitarbeitern in 200 Ländern vertreten und erzielte2018 einen Umsatz von 33 Mrd. US-Dollar. Grundlage für seineInnovationskraft ist die vielfältige Nutzung von 46 eigenenTechnologieplattformen. Heute umfasst das Portfolio mehr als 55.000verschiedene Produkte für fast jeden Lebensbereich. 3M hält über25.000 Patente und macht rund ein Drittel seines Umsatzes mitProdukten, die weniger als fünf Jahre auf dem Markt sind.Presse-Kontakt 3M:Anja StröhleinTel.: +49 2131 14-2854E-Mail: astroehlein@3M.com3M Deutschland GmbHCarl-Schurz-Str. 141453 Neuss+49 2131 14-0www.3M.dewww.3M.de/pressehttps://twitter.com/3MDeutschlandhttps://www.facebook.com/3MDeutschlandOriginal-Content von: 3M Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell