Deutsche starten Weihnachtsbummel bei Amazon (FOTO)

München (ots) -- 46 Prozent aller Deutschen beginnen ihre Onlinesuche nachWeihnachtsgeschenken bei Amazon- Nur ein Fünftel kauft online gar keine Weihnachtsgeschenke- 38 Prozent vergleichen online die Preise, bevor sie GeschenkeordernNoch ein knapper Monat bis zum Fest: Vier von fünf Deutschen, soeine aktuelle Online-Umfrage von YouGov im Auftrag desTechnologieunternehmens intelliAd Media, wollen Weihnachtsgeschenkeim Netz kaufen. Rund 46 Prozent aller Online-Xmas-Shopper startenihre Suche nach Präsenten für Heiligabend üblicherweise beimE-Commerce-Marktführer Amazon. Bei Google beginnen 24 Prozent und nursechs Prozent suchen zum Start in anderen Webshops. Das sind dieErgebnisse einer repräsentativen Online-Umfrage von YouGov (2.036Befragte im Zeitraum vom 27. bis 30. Oktober 2017) im Auftrag vonintelliAd Media.Deutsche vergleichen auch zu Weihnachten gerne PreiseEin weiteres Ergebnis der Befragung: Die Deutschen kaufen ihreWeihnachtsgeschenke häufig preisbewusst. 38 Prozent nutzennormalerweise Preisvergleichsportale bevor sie ihren Warenkorb onlinefüllen, acht Prozent vergleichen die Preise via Google Shopping.Haben die Online-Shopper ein Geschenk gefunden, so bestellen immerhin24 Prozent direkt bei Amazon, 20 Prozent ordern das Geschenk direktim Webshop, in dem sie es gefunden haben.Über intelliAd:intelliAd brachte vor genau 10 Jahren die Idee von mehrAutomatisierung im Online Marketing nach Deutschland. Heute bietetdas Technologieunternehmen Agenturen und Werbekunden die führendePerformance Marketing Plattform, mit der Advertiser ihre Online- undOffline-Kampagnen umfassend messen, verstehen und optimieren können.Nur bei intelliAd erfolgt Datenerhebung, -speicherung und-verarbeitung dabei komplett in Deutschland. Mit dem intelliAdCustomer Journey Tracking können Unternehmen die Customer Journeyvollumfänglich analysieren. Diese umfangreiche Datenbasis fließtunmittelbar in die Gebotsoptimierung des Bid Managements für Searchund Facebook ein. Mit den automatisierten E-Commerce Lösungen vonintelliAd erhalten Händler eine einzigartige Transparenz undKontrolle über ihre Werbemaßnahmen in Google Shopping und Amazon undkönnen mit Hilfe des intelligenten Bid Managements die GoogleShopping Kampagnen auf ihre Ziele hin optimiert aussteuern.Die Angebote und die Technologie von intelliAd wurde mehrfachausgezeichnet, u.a. mit dem Marketing Intelligence und InnovationAward (Kategorie: Marketing Analytics & Number Crunching) und demDeutschen Suchmarketingpreis SEMY (Kategorie: Beste SEA-Suite).Namhafte Unternehmen wie Deutsche Post, Ergo, Immonet, Cyberport,myposter, ad agents, und plan.net vertrauen auf intelliAd.www.intelliad.dePressekontakt:Franziska PilzAinmillerstr. 3580801 MünchenTel. +49 89 46 133 46-14f.pilz@cocodibu.deOriginal-Content von: intelliAd Media GmbH, übermittelt durch news aktuell