Deutsche spielen lieber analog als digital / Kaum zu glauben: Brett- und Kartenspiele sind beliebter als Smartphone-Games (FOTO)

Münster (ots) -Wie verspielt sind die Deutschen? Sind wir eine "Nation derZocker"? Geht es den Deutschen nur ums Gewinnen oder doch um dasMiteinander? "Uns hat interessiert, was die Deutschen spielen", sagtAxel Weber, Pressesprecher der Lotterie Eurojackpot. Sind Klassikerwie 'Mensch ärgere Dich nicht', Skat oder Lotto nach wie vor beliebtoder wurden sie mittlerweile von Smartphone- und Computer-Gamesüberholt? Im Auftrag von Eurojackpot ist YouGov mit einerrepräsentative Umfrage diesen Fragen auf den Grund gegangen - und dasErgebnis ist erstaunlich!Egal ob Brett-, Karten- oder Papierspiele - die Deutschen sindverspielt und bevorzugen auch im Jahr 2017 analoge Spiele gegenüberdigitalen. Fast drei Viertel der Deutschen spielen Brett- undKartenspiele sowie Papierspiele à la Sudoku und Kreuzworträtsel.Smartphone-Games landen dagegen lediglich auf den hinteren Rängen derBeliebtheitsskala. Besonders beeindruckt die ungebrocheneLotterie-Tradition: Rund die Hälfte der Deutschen nimmt daran teil,14 Prozent sogar wöchentlich.Jung gegen alt, Frau gegen Mann"Erstaunlich ist, dass junge Leute zwischen 18 und 24 Jahren dengrößten Spielwunsch haben", sagt Axel Weber. "86 Prozent dieserAltersgruppe holen Monopoly und Co. aus der Spielekiste, imGesamtdurchschnitt hingegen nur 73 Prozent. Der große Spaß jungerMenschen an klassischen Gesellschaftsspielen ist bemerkenswert."Aber auch ein paar Klischees bestätigt die Umfrage: Während 64Prozent der Männer Spiele an PC und Konsole "daddeln", kann sich nurdie Hälfte (51 Prozent) der Frauen dafür begeistern. Dafür greifendiese lieber zum Rätselheft (72 Prozent statt 68 Prozent). Unter denbefragten Männern ist wiederum der Siegeswille stärker ausgeprägt: 32Prozent von ihnen finden beim Spielen das Gefühl beim Gewinnen amschönsten, bei den Frauen sind es dagegen lediglich 23 Prozent.Gemeinsam Spielen macht glücklichEine mögliche Erklärung, warum die analogen Klassiker so beliebtsind, hat Axel Weber auch: "28 Prozent der Befragten geben an, dasgemeinsame Beisammen-sein beim Spielen als das Schönste zu empfinden- also genau das, was bei Brett- und Kartenspielen im Mittelpunktsteht und am PC nur schwer simuliert werden kann. Spielen bringt dieMenschen zusammen." Das gilt auch für Lotterien: Rund 40 Prozent derLotterieteilnehmer unter den 18- bis 24-Jährigen spielen nichtalleine, sondern mit Familie, Partner, Freunden oder Kollegen. "DerTraum vom (Jackpot-)Glück verbindet die jungen Menschen", sagt AxelWeber. "Hier kann man gemeinsam auf ein Luxusleben hoffen."Natürlich sind nicht alle Spiele in ganz Deutschland gleichbeliebt. In jedem Bundesland haben die Menschen andere Vorlieben -und das schlägt sich auch in den Spielgewohnheiten nieder:- Digitale Daddler: In Nordrhein-Westfalen sind digitale Gamesbesonders beliebt. Während dort 55 Prozent der Bewohner gern amSmartphone spielen, "daddeln" 61 Prozent gerne an PC und Konsole - imBundesdurchschnitt sind es deutlich weniger (49% und 57%).- Lotterieverliebt ist man in Berlin, Brandenburg, Bremen sowie imSaarland: Hier nehmen überdurchschnittlich viele Menschen anLotterien teil. Schleswig-Holstein sitzt jedoch auf demLotteriethron. Mit 68 Prozent nehmen hier mehr Bewohner an Lotterienteil als in jedem anderen Bundesland.- Rätselspaß in Nord, Süd, Ost und West: In Baden-Württemberg(72%), Hamburg (76%), Hessen (74%) und Thüringen (80%) sindPapierspiele wie Sudoku und Kreuzworträtsel beliebter als imbundesweiten Durchschnitt.- In Bayern, Niedersachsen und Sachsen wird Familie besondersgroßgeschrieben: Während die Bayern vor allem Kartenspiele imFamilienkreis spielen (57%), hat niemand so gern wie die Sachsen undNiedersachsen die Familie um das Brettspiel versammelt (64% und 63%).- Ein bisschen Spaß muss sein: In Berlin undMecklenburg-Vorpommern geben 43 Prozent bzw. 44 Prozent der Befragtenan, den Spaß am Spiel selbst am schönsten zu finden - imBundesdurchschnitt sind es nur 36 Prozent. In Sachsen-Anhalt hält mandagegen das Beisammensein für besonders schön (34% zu 28%).- Deutschlands Kartenspiel-Hochburgen: In Rheinland-Pfalz (75%)und Mecklenburg-Vorpommern (77%) und Thüringen (80%) spielenbesonders viele Bewohner gerne Skat, UNO, Rommee und Co.- Wetten, dass...? Im kleinen Bundesland sind kleine Wettenbesonders beliebt: Rund 60 Prozent der Bewohner des Saarlandesbeweisen sich gegenseitig gerne ihr Wissen und Können.Über die Studie: Die Umfragedaten wurden von der YouGov GmbHbereitgestellt. An den Befragungen nahmen insgesamt 2.986 Personenteil. Die Ergebnisse sind repräsentativ für die deutsche Bevölkerung(Alter 18+).