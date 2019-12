Deutsche sind besonders kritisch

Bonn (ots) - Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) hat fast30.000 EU-Bürger in 28 Mitgliedstaaten befragt, welche Aspekte für sie bei derLebensmittelsicherheit die größte Rolle spielen.Beim Griff ins Lebensmittelregal entscheidet jeder zweite EU-Bürger nachHerkunft, Kosten, Lebensmittelsicherheit und Geschmack. Abgeschlagen rangierenüberraschenderweise Aspekte wie Tierschutz und Umwelt. In 12 der 28Mitgliedstaaten werden von den befragten Konsumenten die Kosten als wichtigstesKriterium für die Kaufentscheidung angegeben. Das sind die wesentlichenErgebnisse einer aktuellen Eurobarometer-Umfrage, die die EFSA am Tag derinternationalen Lebensmittelsicherheit im Juni veröffentlicht hat.Zwei von fünf Europäern haben grundsätzlich ein persönliches Interesse am ThemaLebensmittelsicherheit. An erster Stelle rangiert dieser Aspekt bei derKaufentscheidung aber nicht. Für die meisten ist sie nur einer von mehrerenFaktoren - neben Preis, Geschmack, Nährwert und Herkunft.Die am häufigsten genannten Bedenken betreffen Rückstände von Antibiotika oderHormonen im Fleisch, gefolgt von Pflanzenschutzmittelrückständen undUmweltschadstoffen. Die Deutschen äußerten sich in diesen Punkten deutlichkritischer als ihre europäischen Nachbarn. Auch ethische Fragen undTierschutzaspekte haben für Deutsche eine größere Bedeutung. Durchweg hohesVertrauen genießen Wissenschaftler und Verbraucherorganisationen bei allenEuropäern. Bemerkenswert: Landwirte sind mit 69 Prozent der Konsumentenvertrauenswürdiger als Behörden, EU-Institutionen, NGOs und Journalisten.Pressekontakt:Pressekontakt:Abdruck Text und Foto (nur in Verbindung mit dieser Meldung)honorarfrei bei Quellenangabe.Weitere Informationen:Bundesverband für Tiergesundheit e.V.Dr. Sabine Schüller, Schwertberger Str. 14,53177 Bonn,Tel. 0228 / 31 82 96, E-Mail bft@bft-online.de, www.bft-online.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/76750/4474079OTS: Bundesverband für Tiergesundheit e.V.Original-Content von: Bundesverband für Tiergesundheit e.V., übermittelt durch news aktuell