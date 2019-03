Deutsche sind alarmiert wegen des Artensterbens / Emnid-Umfrage zeigt: Deutsche erwarten mehr von ihrer Regierung - Deutschland muss sich stärker engagieren, um das weltweite Artensterben zu stoppen

Finanztrends Video zu



Bonn (ots) - Von der Öffentlichkeit weitgehend unbeachtet findetmorgen in Bonn eine wichtige Tagung zur Vorbereitung der 15.Vertragsstaatenkonferenz zum Schutz der biologischen Vielfalt imHerbst 2020 statt. Wie beim Klimawandel deuten allewissenschaftlichen Daten und Fakten auf "Alarmstufe rot" auch indiesem Umweltthema. Neun von zehn Deutschen erwarten ein stärkeresEngagement von ihrer Regierung und Kanzlerin Merkel gegen dasweltweite Artensterben, zeigt eine aktuelle Emnid-Umfrage im Auftragder Wyss Campaign for Nature. Diese fordert deshalb dieBundesregierung auf, sich für ehrgeizige Ziele zum Erhalt derBiologischen Vielfalt einzusetzen. Dazu zähle der von führendenWissenschaftlern geforderte Schutz wichtiger Land- undMeereslebensräume von jeweils mindestens 30% bis 2030, außerdemdeutlich erhöhte finanzielle Zusagen, um dieses Ziel erreichen zukönnen, sagte Georg Schwede, Repräsentant der Campaign for Nature.Während Deutschland bereits bei seinen Anstrengungen gegen denKlimawandel im internationalen Vergleich immer weiter zurückfällt,besteht auch beim Kampf gegen das alarmierende Artensterben dieGefahr, dass Deutschland vor den Interessen der Agrar- undPharmalobby einknickt. Schon auf der letzten CBD-Konferenz imNovember 2018 in Sharm El-Sheikh blockierte die deutsche VertretungFortschritte bei wichtigen Themen aufgrund von Ressortstreitigkeitenzwischen BMBF und BMU. Doch beim deutschen Wähler ist das Themalängst angekommen. Nach einer aktuellen repräsentativen Emnid-Umfragefinden es überwältigende 95% der Deutschen sehr wichtig oder wichtig,gegen das weltweite Artensterben mehr zu tun. Laut der Emnid-Umfragesehen zudem etwa neun von zehn Bundesbürgern (89%) dieBundesregierung und Kanzlerin Merkel in der Pflicht, mehr gegen dasArtensterben zu unternehmen. Drei Viertel der Befragten (77%) haltendas Thema für genauso wichtig wie den Kampf gegen den Klimawandel.Obwohl das Artensterben vom World Economic Forum inzwischen alseines der sechs wichtigsten globalen Risiken für die Menschheiteingestuft wird, werde dieses Thema von der Politik viel zu sehrvernachlässigt, bemängelt die Campaign for Nature, eine Initiativeder US-amerikanischen Wyss Stiftung. Der schweizerische StifterHansjörg Wyss hatte am 31. Oktober letzten Jahres eine Milliarde USDollar für den Erhalt der biologischen Vielfalt zur Verfügunggestellt. Seine Kampagne fordert den wirksamen Schutz von 30 Prozentder ökologisch wichtigen Land- und Meereslebensräume bis zum Jahr2030 und eine ausreichende Finanzierung.Die drastischen Konsequenzen und Risiken des weltweitenArtensterbens sind real und beängstigend. Dies zeigen allewissenschaftlichen Studien und Szenarien. "Abwarten und Tee trinkenist keine Option", sagt Georg Schwede, Repräsentant der Campaign forNature. Die Bürger hätten dies verstanden und erwarteten endlichpolitisches Handeln, das zeigten neben der Emnid-Umfrage auch dasVolksbegehren zur Artenvielfalt in Bayern und die Bewegung in anderenBundesländern. "Wann wacht die Bundespolitik endlich auf und reagiertauf die Erwartungen ihrer Wähler?" fragt Georg Schwede. "Deutschlandkann und sollte eine globale Koalition von Ländern anführen, die bis2030 mindestens 30% des Planeten schützt und eine angemesseneFinanzierung des Naturschutzes gewährleistet". Er fordert von FrauMerkel "Das Thema muss Chefsache auch im Kanzleramt sein!".Emnid-Umfrage: http://ots.de/fMLOrACampaign for Nature: http://ots.de/JqVuuyGlobal Risks Report: http://ots.de/UjI12IPressekontakt:Dr. Georg SchwedeRepresentative Europe, Campaign for Naturegeorg@campaignfornature.commobil: 0170 5571244Klaus-Henning GrothPresse, Campaign for Natureklaus-henning@campaignfornature.commobil: 0172 449 3366Original-Content von: Wyss Campaign for Nature, übermittelt durch news aktuell