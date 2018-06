Deutsche sind Fruchtsaftliebhaber, aber keine Experten / Repräsentative Studie zeigt Lücken beim Saft-Wissen (FOTO)

Bonn (ots) -Deutschland ist gerade wieder Weltmeister geworden - beimSaftkonsum. 32,2 Liter hat jeder Deutsche 2017 getrunken. Wenigweltmeisterlich ist es aber um das Wissen in Sachen Fruchtsaftbestellt. So scheitern schon viele beim Thema Fruchtgehalt. Das zeigteine aktuelle Befragung von NORDLIGHT research im Auftrag desVerbandes der deutschen Fruchtsaft-Industrie e. V. (VdF).Egal ob Fruchtsaft aus Fruchtsaftkonzentrat oder Direktsaft: Saftist immer 100 Prozent Frucht. Für 81 Prozent der Verbraucher ist dasnicht so selbstverständlich wie es sich anhört. Sie gehen davon aus,dass Fruchtsaft aus Fruchtsaftkonzentrat nicht allein aus dem Saftder Früchte besteht. Immerhin 77 Prozent sind der Meinung, dassDirektsaft zu 100 Prozent aus Frucht besteht. Bleiben 23 Prozent fürdie auch das nicht selbstverständlich ist. Dabei ist dasHerstellungsverfahren für den Fruchtgehalt unerheblich. Und auch beimThema Zucker sind die Verbraucher oft schlecht informiert. Denn auchhier gilt: Egal ob aus Konzentrat oder als Direktsaft - Fruchtsaftenthält immer nur den von Natur aus in den Früchten vorkommendenZucker.Warum zwei unterschiedliche Herstellungsverfahren?Die Rohstoffe - also das Obst für unsere Fruchtsäfte - kommen ausganz unterschiedlichen Ländern. Um die Qualität des Saftes und diewertvollen Inhaltstoffe zu erhalten, aber auch, um dieTransportkosten zu minimieren und nachhaltig zu wirtschaften, werdenviele Rohstoffe erntereif im Ursprungsland entsaftet und zuFruchtsaftkonzentrat weiterverarbeitet. Wasser und Aromen werden demFruchtsaft mittels Verdampfung entzogen. Auf diese Weise wird dasVolumen des Saftes auf ein Sechstel reduziert. In Deutschland wirddas Fruchtsaftkonzentrat von den Fruchtsaftherstellern mit speziellaufbereitetem Trinkwasser wieder rückverdünnt - in der Fachspracheheißt das "rekonstituiert". Das Ergebnis ist ein 100-prozentigerFruchtsaft, der sich in Geschmack und in den Inhaltsstoffen in keinerWeise von einem Direktsaft unterscheidet, so verlangt es derGesetzgeber. Fruchtsaftkonzentrate lassen sich über einen längerenZeitraum bevorraten und können so schlechte Erntejahre ausgleichen,damit den Verbrauchern an 365 Tagen im Jahr das gesamte Sortiment anFruchtsäften zur Verfügung steht.Auswahl und Erfrischung überzeugtDie breite Palette und große Auswahl an Fruchtsäften beeinflusstdie Deutschen beim Konsum und Genuss. Bei der Antwort auf die Frage,warum sie Saft trinken, sind sich die Verbraucher - und auch dieGeschlechter - einig: Ganz oben steht für sie als Grund für denFruchtsaftgenuss die große Vielfalt (73 Prozent) - für jedenGeschmack und jeden Anlass ist etwas dabei. Fruchtsaft sorgt bei 69Prozent für eine "fruchtige Erfrischung", etwas mehr als die Hälfte(56 Prozent) verwöhnen bzw. belohnen sich mit Saft und für 47 Prozentbedeutet der Genuss von Fruchtsaft eine "Aktivierung derLebensgeister".Pressekontakt:Nicole IckstadtKampagnenbüro "Natürlich mit Saft!"c/o WPR COMMUNICATIONSchulstraße 25 - 53757 Sankt AugustinTel: 0 22 41 / 23 40 7-0 - E-Mail: info@fruchtsaft.deOriginal-Content von: VdF Verband der deutschen Fruchtsaft-Industrie, übermittelt durch news aktuell