Deutsche sind Europameister bei der Nutzung von Onlinebanken und erwarten mehr digitale Services (FOTO)

Amsterdam/Frankfurt/Main (ots) -Mastercard ist Partner von mehr als 60 Digitalbanken in ganzEuropa und stellt anlässlich der Money 20/20 Konferenz eineeuropaweite TNS Kantar-Studie vor, die Akzeptanz und Nutzung neuerAngebote im Finanzbereich sowie Open Banking beleuchtet- Jeder Siebte ist bereits Kunde einer reinen Digitalbank, mehrals jeder Vierte möchte ein Girokonto einer solchen Bank nutzen- Vier von zehn Deutschen können sich vorstellen zu einerDigitalbank zu wechseln- Die größten Vorteile bei digitalen Banking-Angeboten sehen 67Prozent der Deutschen im Zeitgewinn und der einfachen Nutzung (64Prozent)- Sicherheit (61 Prozent) ist das wichtigste Kriterium für dieNutzung von digitalen Bankprodukten- Kunden erwarten auch von etablierten Banken mehr digitaleServices - drei Dinge, die deutsche Kunden bei ihrer Bank zuerstverändern würden, wären, dass Dienste überall verfügbar sowie einfachzu bedienen sind (31 Prozent), Echtzeit-Kostenkontrolle und-transparenz (23 Prozent) und mehr Flexibilität (21 Prozent)- Für fast zwei Drittel der Deutschen (64 Prozent) sind Banken dieerste Quelle, wenn es um vertrauenswürdige Informationen zuFinanzthemen geht- Nur 17 Prozent der über 70-Jährigen vertrauen Freunden undFamilienmitgliedern, während es bei den 18- bis 29-Jährigen noch 41Prozent sind. Insgesamt vertrauen Frauen ihren Freunden und derFamilie deutlich mehr (34 Prozent, nur 26 Prozent der Männer)- Fast doppelt so viele Männer (27 Prozent) wie Frauen (15Prozent) verlassen sich bei Finanzthemen auf die Informationen derMedien- Während die große Mehrheit der Deutschen wenig über dieeuropäische Open Banking-Initiative der EU weiß (88 Prozent), würdefast jeder Dritte (29 Prozent) Services begrüßen, die durch OpenBanking ermöglicht werden- Mastercard ist Partner von mehr als 60 Digitalbanken in ganzEuropa - mehr als doppelt so viel seit Durchführung der erstenDigital-Banking-Studie im Jahr 2017Die Deutschen sind Europameister bei der Nutzung von Onlinebanken:Jeder Siebte der Befragten (14 Prozent) gab an, dass er bereits einKonto bei einer reinen Digitalbank hat, 27 Prozent möchten einGirokonto einer solchen Bank nutzen. Das ist europaweit Spitze,gefolgt von Italien (11 Prozent) und Spanien (10 Prozent), währenddie Schweizer (4 Prozent) und die Briten (3 Prozent) nochvergleichsweise zurückhaltend bei der Nutzung reiner Digitalbankensind. Dies ist das Ergebnis einer aktuellen Studie von TNS Kantar imAuftrag von Mastercard, die heute im Rahmen der Money 20/20 Konferenzin Amsterdam veröffentlicht wird.* Die Studie untersucht die Nutzungvon digitalen Angeboten im Finanzbereich in elf europäischen Ländernund erfragt die Akzeptanz von neuen Diensten, die durch die OpenBanking-Initiative der EU möglich werden.**Innovationen müssen im Finanzsektor schnell vorangetrieben undkundenorientierte Services entwickelt werdenGetrieben durch das veränderte Kundenverhalten befindet sich dieFinanzbranche in einer Umbruchphase mit nie da gewesenenHerausforderungen für die einzelnen Institute, die alleine kaum zubewältigen sind. So ist auch ein Großteil der Deutschen der Meinung,dass es gute Gründe gibt, warum digitale Player mit Unternehmen wieMastercard kooperieren. Genannt wurden zum Beispiel die innovativenProdukte oder die sichere und benutzerfreundliche Technologie. Alleinin Europa konnte Mastercard in den letzten zwei Jahren die Anzahlseiner Partnerschaften mit Banken und Fintechs mit starkemDigital-Fokus mehr als verdoppeln. Heute vertrauen mehr als 60 dieserDigital Player auf das technologische Know-how von Mastercard, dieglobale Infrastruktur, das weltweite Netzwerk zu Finanzinstituten unddie Fähigkeit, digitale Lösungen anzubieten. Die Bandbreite derPartner reicht von reinen Digital Playern wie N26, Monzo, Revolut,Holvi oder boon bis hin zu digitalen Lösungen etablierter Institutewie der Deutschen Bank.Kunden erwarten auch von etablierten Banken mehr digitale ServicesDurch die verstärkte Nutzung von digitalenBanking-Dienstleistungen und Apps erwarten die Kunden auch von denetablierten Banken, dass sie ähnliche Services anbieten können. Diedrei Dinge, die deutsche Kunden bei ihrer Bank zuerst verändernwürden, wären, dass ihre Dienste überall verfügbar sowie einfach zubedienen sind (31 Prozent), Echtzeit-Kostenkontrolle und -transparenz(23 Prozent) und mehr Flexibilität (21 Prozent), zum Beispiel durch24-Stunden-Betreuung und den Verzicht auf Langzeitverträge.Peter Bakenecker, Divisional President Deutschland und Schweiz vonMastercard, sagt: "Die Studie unterstreicht, dass digitales Bankingfür die meisten Europäer Alltag geworden ist. Die Kunden wollendigitale Produkte, die einfach zu bedienen und gleichzeitig sichersind. Wir setzen auf starke Partnerschaften, um bei der digitalenTransformation die besten Ergebnisse zu erzielen, und sind stolzdarauf, dabei der bevorzugte Partner für immer mehr Marktteilnehmerzu sein. Wir sind in der Lage, den Karteninhabern unser globalesNetzwerk mit den neuesten Technologien zur Verfügung zu stellen, umallen Beteiligten höchste Sicherheitsstandards bei der Nutzungdigitaler Zahlungslösungen zu gewährleisten."Die Debit Mastercard erfüllt diese modernen Kundenanforderungen.Da alle Beträge direkt am Konto abgebucht werden, hat derKarteninhaber stets die volle Transparenz über seine Ausgaben. DieDebit Mastercard kann global an 44,4 Millionen Akzeptanzstellengenutzt werden - auch für Online-Einkäufe und etwa in Mobile Walletsoder anderen mobilen Zahlungslösungen, um so schnell und einfach mitdem Smartphone zu bezahlen.Eine besonders innovative Variante, die virtuelle DebitMastercard, konnte in Deutschland schon mit zwei Partnern realisiertwerden: bei der Kooperation mit PayPal können Nutzer mitAndroid-Smartphones und einem PayPal-Account seit Oktober letztenJahres Google Pay nutzen und weltweit an allen kontaktlosenMastercard-Akzeptanzstellen zahlen. Das funktioniert mit dervirtuellen, digitalisierten Debit Mastercard, die automatisch imHintergrund ausgegeben und mit dem PayPal-Konto verbunden wird unddann als Zahlungsquelle für Einkäufe über Google Pay dient.Eine ähnliche Kooperation gibt es mit der Deutschen Bank seit demStart von Apple Pay im Dezember 2018, um allen Kontoinhabern mitentsprechenden Geräten Apple Pay zu ermöglichen. Auch wenn dieKontoinhaber bisher keine Mastercard besitzen, können sie mit einervirtuellen Debit Mastercard, die in der Banking App generiert wird(Instant Issuing), mit ihren Apple-Geräten schnell und einfach anallen kontaktlosen Mastercard-Akzeptanzstellen weltweit zahlen.30- bis 49-Jährige nutzen am häufigsten digitale Banking-AngeboteDie 30- bis 49-Jährigen sind die Generation der "Heavy User", diedigitale Banking-Angebote oder Apps täglich bis mindestens einmal inder Woche nutzen (41 Prozent in Europa, 34 Prozent in Deutschland).Über alle Altersgruppen hinweg verwenden die Russen diese digitalenAngebote besonders eifrig (60 Prozent), gefolgt von den Polen (56Prozent) und den Niederländern (53 Prozent). In Deutschland nutztknapp ein Drittel der Befragten (32 Prozent) digitaleBanking-Angebote oder Apps täglich bis mindestens einmal in derWoche, in Frankreich und Italien nur 25 Prozent.Insgesamt sagten in Deutschland nur noch 14 Prozent, dass sieüberhaupt kein digitales Banking (online oder mobil) betreiben, inEuropa sogar nur acht Prozent. Vier von fünf Deutschen (83 Prozent)machen laut der Studie zumindest einmal im Monat eine Transaktion miteiner digitalen Anwendung.Kunden schätzen den Komfort von digitalem Banking, verlangen abermehr denn je SicherheitWährend das Bankwesen digitaler und vernetzter wird, spieltSicherheit für die Menschen eine immer größere Rolle: Knapp zweiDrittel der Deutschen (61 Prozent) nennen Sicherheit als wichtigstesKriterium für die Nutzung von digitalen Banking-Angeboten. Damitliegen sie knapp unter dem europäischen Durchschnitt. (67 Prozent).In einer ähnlichen Studie vor zwei Jahren sagten dies nur 39 Prozentder Befragten in Europa. Die Bedeutung von Convenience nimmt für dieEuropäer als Kriterium für die Nutzung solcher Angebote ab (von 43Prozent im Jahr 2017 auf 33 Prozent im Jahr 2019), bei den Deutschensind es nur 17 Prozent. Mehr Wert legen sie auf niedrige Kosten undVergünstigungen (37 Prozent) - besonders ältere Generationen (41Prozent der 50- bis 69-Jährigen und 44 Prozent der über 70-Jährigen),während dies nur 26 Prozent der jüngeren Befragten (18- bis 29 Jahre)angeben.Der Komfort bleibt aus Sicht der Deutschen jedoch weiterhin dergrößte Vorteil digitaler Banklösungen, da sie zeitsparend (67Prozent) und einfach zu bedienen sind (64 Prozent). Diese beidenFaktoren sind auch der Grund, warum die Mehrheit (59 Prozent) derMeinung ist, dass die Nachfrage nach mobilen Finanzlösungen inZukunft steigen wird.Kunden sind wechselwilligWenn es um die Zukunft der Banken geht, sagen immer mehr Europäer,dass sie den Wechsel zu einer digitalen Bank in Betracht ziehen (von49 Prozent im Jahr 2017 auf 54 Prozent im Jahr 2019). Verbraucher imAlter von 18 bis 29 Jahren zeigen ihren Banken gegenüber am wenigstenLoyalität: 63 Prozent der Europäer und 56 Prozent der Deutschenziehen in dieser Altersklasse einen Wechsel in Erwägung. In Ungarnist die Wechselwilligkeit im Moment am höchsten: 28 Prozent spielenmit dem Gedanken bereits in den nächsten zwölf Monaten zu einerreinen Digitalbank zu wechseln, gefolgt von Italienern (20 Prozent)und Briten (18 Prozent). Der europäische Durchschnitt liegt bei 13Prozent, in Deutschland sind es mit zehn Prozent etwas weniger.In drei Monaten wird die Open Banking-Initiative der EUverbindlich: Die Mehrheit weiß bislang sehr wenig darüber, fast jederDritte wünscht sich allerdings Services, die durch die Initiativeermöglicht werdenAb September 2019 verpflichtet die PSD2-Richtlinie die Banken inder EU ihre Schnittstellen für Drittanbieter zu öffnen. Diesermöglicht es, Anbietern von Apps und anderen autorisiertenDrittanbietern auf die Informationen von Banken zuzugreifen und denKunden so neue digitale Services anzubieten - immer mitausdrücklicher Zustimmung des Kunden. Wie die Studie zeigt, ist denmeisten Deutschen (88 Prozent) diese Open Banking-Initiative nichtbekannt oder sie wissen nur wenig darüber. Am besten informiert sindim europaweiten Vergleich die Briten: 27 Prozent sagen, dass sie eingutes Verständnis von Open Banking besitzen, in Ungarn sind es nursechs Prozent, im europäischen Durchschnitt 16 Prozent.Dennoch wünschen sich immer mehr Menschen neue digitale Dienste,die durch Open Banking ermöglicht werden und ihrer digitalisiertenLebenswelt entsprechen: Während 13 Prozent der Europäer bereits einemobile App verwenden, die die Finanzen von mehreren Bankkontenzusammenführt und verwaltet, würde fast die Hälfte (43 Prozent) soeine App nutzen. Bei Bulgaren (62 Prozent), Russen (60 Prozent),Polen (48 Prozent) und Spaniern (47 Prozent) ist die Bereitschaftbesonders hoch, Deutsche sind mit 29 Prozent noch vergleichsweisezurückhaltend.Banken sind mit Abstand die vertrauenswürdigsteInformationsquelle, wenn es um die Verwaltung von Geld gehtVertrauen und Sicherheit sind wichtige Säulen von Open Banking.Dabei besitzen Banken den Vorteil, dass sie bei weitem dievertrauenswürdigste Quelle sind, wenn es um die Verwaltung von Geldgeht. Für viele Deutsche (64 Prozent, im europäischen Durchschnittsind es 70 Prozent) sind die Banken die bevorzugte Anlaufstelle beiGeldfragen. Das höchste Vertrauen genießen Banken in Bulgaren (80Prozent), am wenigsten vertrauen die Briten (59 Prozent) auf die vonBanken bereitgestellten Informationen. 30 Prozent der deutschenBefragten vertrauen ihren Freunden oder der Familie, wenn es umInformationen zur Geldverwaltung geht, bei der Altersgruppe der 18-bis 29-jährigen sind es sogar 41 Prozent, bei der Generation 70 plushingegen nur 17 Prozent. Bei den Frauen sind es immerhin 34 Prozent,die ihre Freunde und Familie fragen, bei den Männern nur 26 Prozent.Dafür geben 27 Prozent der deutschen Männer an, dass sievertrauenswürdige Informationen zur Geldverwaltung über die Medienbeziehen, bei den Frauen sind es nur 15 Prozent (im Durchschnitt 21Prozent der Deutschen). Als weitere vertrauenswürdigeInformationsquellen nannten die deutschen BefragtenVermögensberatungen (11 Prozent) und Arbeitskollegen (8 Prozent).Apps und Social Media (jeweils 7 Prozent) landen auf dem unteren Endeder Vertrauensskala.*Mastercard bei der Money 2020 Europe: Trusted Life ConnectionsVom 3. bis 5. Juni ist Mastercard mit einem Stand auf derdiesjährigen Money 20/20 Europe in Amsterdam präsent (Standort: TheRAI , Main Hall, B50). Mastercard bietet interaktive Demos, diezeigen, wie die innovativen Produkte und Dienstleistungen vonMastercard helfen, vertrauensvolle Beziehungen aufzubauen. DieVerbraucher erhalten so Bezahllösungen, die ihnen Wahlmöglichkeitengeben und so einfach wie sicher sind.Verschiedene Führungskräfte von Mastercard sprechen auf der Money20/20 zu Themen wie Open Banking, Strong Customer Authentication oderKooperationen mit Fintechs und stehen auch für Pressegespräche zurVerfügung. Mehr Informationen finden Sie hier.**Über die europäische Digital-Banking-StudieNach einer ähnlichen Studie aus dem Jahr 2017 in elf Ländern wurdedie aktuelle Studie vom 30.04.2019 bis 08.05.2019 von TNS Kantar imAuftrag von Mastercard durchgeführt. 11.014 Personen aus denfolgenden elf Märkten haben an der Befragung teilgenommen: Bulgarien(1000), Deutschland (1002), Frankreich (1000), Großbritannien (1000),Italien (1001), Niederlande (1001), Polen (1001), Schweiz (1004),Spanien (1004), Russland (1001) und Ungarn (1000).Über MastercardMastercard (NYSE: MA) ist ein internationalesTechnologieunternehmen im Zahlungsverkehr. Unser globalesZahlungsabwicklungsnetzwerk verbindet Kartenbesitzer, Banken,Händler, Regierungen und Unternehmen in über 210 Ländern undGebieten. Die Produkte und Leistungen von Mastercard gestalten diealltäglichen Handelsgeschäfte für alle Beteiligten einfacher,sicherer und effizienter. Das gilt für Einkaufen und Reisen ebensowie für Unternehmensführung und die Verwaltung von Finanzen. FolgenSie uns auf Twitter @MastercardDE, reden Sie mit im Beyond theTransaction Blog und abonnieren Sie die neuesten Nachrichten imEngagement Bureau.Pressekontakt:Juliane Schmitz-EngelsHead of Communications Germany and SwitzerlandJuliane.Schmitz-Engels@mastercard.com+49 172 188 07 20Original-Content von: Mastercard Deutschland, übermittelt durch news aktuell