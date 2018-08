Deutsche sehen Personalmangel als größtes Problem im Gesundheitssystem

Hamburg (ots) - Globale Umfrage zur Gesundheitsversorgung:Deutsche sehen Personalmangel als größtes Problem imGesundheitssystemRussen sorgen sich um Qualität, US-Bürger um Kosten derGesundheitsversorgungWeltweit positive Patientenerfahrungen - Behandlung mit Würde undRespektDrei von zehn Deutschen rechnen mit negativer Entwicklung derGesundheitsversorgung in den nächsten zehn JahrenAus Sicht der Bevölkerung stellt fehlendes Personal das größteProblem des deutschen Gesundheitssystems dar. Sechs von zehnDeutschen (61%) sind der Ansicht, dass der Mangel anGesundheitsfachkräften eines der drei Hauptdefizite im deutschenGesundheitswesen ist. Nur in Schweden (68%), Frankreich (67%) undUngarn (63%) wird dieses Problem als noch schwerwiegender eingestuft,wie eine internationale Umfrage des Markt- undSozialforschungsinstituts Ipsos zeigen. Rund ein Drittel allerBundesbürger empfinden außerdem zu lange Wartezeiten (37%) sowie denhohen bürokratischen Aufwand (32%) als sehr problematisch.Russen sorgen sich um Qualität, US-Bürger um Kosten derGesundheitsversorgungDas Problemempfinden der Menschen in Bezug auf das eigeneGesundheitswesen variiert sehr stark von Land zu Land. Während etwadie Russen besonders häufig die schlechte Qualität der medizinischenVersorgung bemängeln (59%), sorgt sich jeder zweite Japaner (52%) undChinese (48%) über die zunehmend alternde Bevölkerung im eigenenLand. In Indien und Südafrika werden wiederum überdurchschnittlichoft die geringen Sauberkeitsstandards beklagt (jeweils 30%). In denUSA (64%) empfinden zwei Drittel aller Befragten das eigeneGesundheitssystem als viel zu teuer. In Deutschland hingegen werdendie Kosten nur von jedem fünften Umfrageteilnehmer (19%) alsbesonders dringliches Problem angesehen.Im globalen Durchschnitt wird insbesondere der schlechte Zugang zuBehandlungen kritisiert. Vier von zehn Befragten (40%) sehen hierineines der Hauptdefizite im Gesundheitswesen des jeweils eigenenLandes. Fehlendes medizinisches Fachpersonal rangiert iminternationalen Vergleich auf Rang zwei der gravierendsten Probleme(36%), gefolgt von den zu hohen Behandlungskosten (32%).Positive Patientenerfahrungen - Behandlung mit Würde und RespektObwohl die Daten in vielen Ländern eher gemischte oder teils sogarsehr negative Einstellungen der Menschen gegenüber dem eigenenGesundheitssystem erkennen lassen, äußern sich die Befragten deutlichpositiver in Hinblick auf ihre persönlichen Erfahrungen mit demPersonal im Gesundheitswesen. In Deutschland stimmen fast zweiDrittel (65%) aller Befragten der Aussage zu, vom Gesundheitspersonalwährend vergangener oder gegenwärtiger Behandlungen stets mit Würdeund Respekt behandelt worden zu sein. Im weltweiten Vergleichgestalten sich die persönlichen Patientenerfahrungen ähnlich positiv.Drei von zehn Deutschen rechnen mit negativer Entwicklung derGesundheitsversorgungZwar schneidet das deutsche Gesundheitssystem bei den Befragten inpuncto Zufriedenheit mit der medizinischen Versorgung weltweit ambesten ab, gleichzeitig bildet Deutschland im Vergleich der 27Umfrageländer das Schlusslicht, wenn es um den Glauben an positiveVeränderungen in den nächsten zehn Jahren geht. Nur Minderheitenrechnen in diesem Zeitraum mit einem positiven Wandel imGesundheitswesen. Vor allem bezüglich der Kostenentwicklung sieht manschwarz in Deutschland. Mehr als vier von zehn Befragten (41%)befürchten, dass sich die Kosten erhöhen werden. Fast jeder dritteDeutsche glaubt, dass sich die eigene medizinische Versorgung inpuncto Qualität (30%), Verfügbarkeit von Gesundheitsdienstleistern(31%) und Verfügbarkeit von Behandlungen (29%) in den nächsten zehnJahren verschlechtern wird. Rund die Hälfte der Bevölkerung erwartetjedoch, dass der derzeitige Status im Gesundheitswesen gehalten wird.Qualität (54%) und Kosten (48%) der medizinischen Versorgung ebensowie die Verfügbarkeit von Gesundheitsdienstleistern (56%) und vonBehandlungen (54%) werden nach ihrer Meinung in etwa gleich bleiben.Auf globaler Ebenen stellt sich heraus, dass in Schwellenländern,wie China, Indien oder Saudi Arabien die Bevölkerung mehrheitlich aneine positive Entwicklung ihrer Gesundheitsversorgung in dennächsten zehn Jahren glaubt, während in den Industrienationen, dieinsgesamt eher schon ein höheres Versorgungsniveau haben, bei vielenkeine Änderung in den nächsten zehn Jahren erwartet wird. DieBefragten allerdings, die einen Wandel in diesem Zeitraum sehen, sindüberwiegend pessimistisch eingestellt was die Zukunft der eigenenGesundheitsversorgung angeht.GRAFIK UNTER http://bit.ly/2AzeoLiMethodeDie Ergebnisse stammen aus zwei Umfragen, die über das IpsosOnline Panel System durchgeführt wurden. Befragung A vom 20. Aprilbis zum 4. Mai 2018 unter 20.767 Personen in 27 Ländern durchgeführt:Argentinien, Australien, Belgien, Brasilien, Chile, China,Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Indien, Italien, Japan,Kanada, Malaysia, Mexiko, Peru, Polen, Russland, Saudi-Arabien,Serbien, Südafrika, Südkorea, Spanien, Schweden, Türkei, Ungarn, USA.Befragung B wurde vom 25. Mai bis zum 8. Juni unter 23.249 Personenin 28 Ländern durchgeführt. Die Länder waren die gleichen wie beiBefragung A, plus Kolumbien. Alle Befragten waren zwischen 16 und 64Jahren alt, in Kanada und den USA 18-64.Es wurde eine Gewichtung der Daten vorgenommen, um diedemografischen Merkmale auszugleichen und damit sicherzustellen, dassdie Stichprobe die aktuellen offiziellen Strukturdaten dererwachsenen Bevölkerung eines jeden Landes widerspiegelt. 17 deruntersuchten Länder stellen jeweils repräsentative Stichproben dar(Argentinien, Australien, Belgien, Kanada, Frankreich, Deutschland,Großbritannien, Ungarn, Italien, Japan, Polen, Serbien, Südkorea,Spanien, Schweden und USA).Brasilien, Chile, China, Indien, Malaysia, Mexiko, Kolumbien,Peru, Russland, Saudi-Arabien, Südafrika und die Türkeirepräsentieren eine nationale Stichprobe, welche eher die wohlhabendeund gut vernetzte Bevölkerung abbildet. Gerade dieseBevölkerungsgruppe nimmt in den genannten Ländern jedoch einewichtige gesellschaftliche Rolle ein.Auszug des Fragebogens, deutsche ÜbersetzungFrage 2Welche Veränderungen erwarten Sie in den nächsten zehn Jahrenhinsichtlich Folgendem?Meine eigene GesundheitDie Qualität der Gesundheitsversorgung (Ärzte, Krankenhäuser,Medikamente usw.), die ich und meine Familie erhaltenDie Kosten der Gesundheitsversorgung (Ärzte, Krankenhäuser,Medikamente usw.), die ich und meine Familie erhaltenDie Verfügbarkeit von Gesundheitsdienstleistern (Ärzten,Krankenhäusern usw.) in meiner RegionDie Verfügbarkeit von Behandlungen bei unterschiedlichengesundheitlichen ProblemenSkala:Wird viel besser werdenWird etwas besser werdenWird in etwa gleich bleibenWird etwas schlechter werdenWird viel schlechter werdenFrage 5Welche der unten genannten Anliegen stellen Ihrer Meinung nachinsgesamt die größten Probleme für das Gesundheitssystem Ihres Landesdar? (Auswahl von bis zu drei Antwortmöglichkeiten)- Zugang zu Behandlungen/Lange Wartezeiten- Mangelnde Auswahlmöglichkeiten- Nicht genug Personal- Fehlende Investitionen- Geringe Sauberkeitsstandards- Qualitativ schlechte Behandlungen- Mangelnde Sicherheit- Bürokratie- Die alternde Bevölkerung- Kosten für den Zugriff auf Behandlungen- Fehlende Investitionen in die vorbeugende Gesundheitsfürsorge- Sonstiges (bitte angeben)Frage 7Nachfolgend finden Sie einige Aussagen über medizinischeBehandlungen, die Sie persönlich erhalten haben. Bitte denken Sie nunan Ihren letzten Besuch bei einem Gesundheitsdienstleister. Inwieweitstimmen Sie diesbezüglich den folgenden Aussagen zu?Die mich behandelnden Gesundheitsfachkräfte respektierten meineWerte, Präferenzen und BedürfnisseIch wurde während meiner gesamten Behandlung mit Würde und RespektbehandeltMeine Behandlung wurde mit meinen Bedürfnissen und EntscheidungenabgestimmtIch wurde ausreichend über meine Behandlung informiertWährend meiner Behandlung erhielt ich von der Gesundheitsfachkraftemotionale UnterstützungMeine Freunde und Angehörigen wurden bei meiner Behandlung miteingebundenMeine Sicherheit stand an erster StelleIch hatte Zugang zur bestmöglichen VersorgungIch konnte problemlos auf meine medizinischen Informationen zugreifenSkala:Stimme vollkommen zuStimme eher zuWeder nochStimme eher nicht zuStimme überhaupt nicht zuÜber IpsosIpsos ist ein unabhängiges und innovatives Markt- undMeinungsforschungsinstitut. 