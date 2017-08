Deutsche schauen Fußball live am liebsten im TV: Hohe Zahlungsbereitschaft für günstige Pay-TV-Angebote (FOTO)

Unterföhring (ots) -Fernsehen klare Nummer eins für Fans: 76 Prozent der Fußballfansschauen Fußballspiele live am liebsten im TV // 39 Prozent der Fanswären bereit für Bundesliga live zu zahlen // Besseres Bild, bessereStimmung: Zuschauer erleben Sport in HD-Qualität doppelt so intensivwie in Standard-Qualität (SD)Das Ergebnis einer aktuellen Befragung von Kantar TNS lässt keineZweifel daran, wo Fans die Tore ihrer Lieblingsmannschaft sehenmöchten: 76 Prozent der Befragten mit Interesse bzw. großem Interessean Fußball fiebern am liebsten live im TV mit, 6 Prozent bevorzugenFußball via Internet-Stream. Der Anteil der Fans, die sich fürFußball interessieren oder sehr interessieren, liegt insgesamt bei 28Prozent aller Befragten. Als echte Fußballmuffel outen sich in derrepräsentativen Befragung 38 Prozent. Insgesamt wurden 980deutschsprachige Personen der Bundesrepublik Deutschland ab 18 Jahrenim Zeitraum vom 17. und 18. August 2017 durch Kantar TNS im Auftragvon HD+ befragt.39 Prozent der Fans würden für Live-Übertragung der Bundesliga imFernsehen zahlen. Bei der Höhe der Zahlungsbereitschaft gibt es aberklare Unterschiede: 36 Prozent sind bereit, zwischen 5 und 9 Euro proMonat zu zahlen, 14 Prozent mehr als 20 Euro. Liegt der Preis bei 10bis 15 Euro, sind 21 Prozent bereit zu bezahlen, bei 16 bis 20 Eurosind es 27 Prozent. Über alle Befragten hinweg liegt dieZahlungsbereitschaft für Live-Übertragungen der Bundesliga bei 18Prozent. Hier gibt es ein noch höheres Potenzial für ein günstigesAngebot: 49 Prozent aller Befragten, die bereit wären für Bundesligalive zu zahlen, würden zwischen 5 und 9 Euro im Monat dafür ausgeben."Fernsehen ist trotz immer mehr Alternativen im Internet mitgroßem Abstand das wichtigste Medium für Fußball-Live-Übertragungenund die Fans. Günstige Einstiegsangebote können das Interesse und dieZahlungsbereitschaft für Bundesliga live erhöhen. Ich erwarte, dassneue Angebote wie das Eurosport-Paket von HD+ dazu beitragen, dasPotential für Fußball im Pay-TV in Deutschland zu vergrößern", soGeorges Agnes Geschäftsführer Operations und Produktentwicklung beider HD PLUS GmbH.Wer die komplette Bundesligasaison 2017/2018 live im TV erlebenmöchte, muss sich dieses Jahr neu orientieren. Die DeutscheFußball-Liga hat die Live-Senderechte der Bundesliga erstmals an zweiPay-TV-Anbieter vergeben. Neben Sky ist Eurosport mit von der Partiebei Bundesliga live und zeigt auf Eurosport 2 HD Xtra mehr als 40Partien, darunter alle Freitagabendspiele, die neuen Montagsspieleund alle Sonntagsspiele, die um 13:30 Uhr angepfiffen werden. DerSender Eurosport 2 HD Xtra kann via Satellit mit dem Eurosport-Paketüber HD+ direkt auf dem TV-Gerät empfangen werden.Fußball im TV: Hauptsache HDNeben dem Medium ist auch die Bildqualität beim Genuss vonSportinhalten relevant. Für 61 Prozent der Befragten, die gerneFußball im Fernsehen schauen, spielt HD-Bildqualität beim Fußballeine wichtige oder sehr wichtige Rolle. Bei keinem anderen TV-Genrewird die Wichtigkeit brillanter Bilder von den jeweiligen Genre-Fanshöher eingeschätzt. An Stelle zwei und drei folgen AmerikanischeKino- und Fernsehfilme (54 Prozent) sowie Formel 1 undDokumentationen (jeweils 51 Prozent). Das ist das Ergebnis einerweiteren online-repräsentativen Umfrage durch Kantar TNS, die imAuftrag von HD+ im Juli 2017 bei 2.039 Onlinern durchgeführt wurde.Die Erlebnisqualität von HD-Fernsehen spiegelt sich auch inGefühlsregungen wider: HD-Seher erleben spannende Sport-Eventsdoppelt so intensiv (55 Prozent) wie Zuschauer mit SDStandard-Digital-Empfang (27 Prozent). "Die Bildqualität steigert vorallem bei einem emotionalen Sport wie Fußball das Fernseherlebnissignifikant. Für die schönste Nebensache der Welt gilt also:Hauptsache HD. Auch hier ist der klassische TV-Weg für viele Fans dieerste Wahl, denn HD erfordert ein hohe Bandbreite", so Agnes.Für den Empfang von Eurosport 2 HD Xtra ist nebenSatellitenempfang ein HD+ Receiver, ein HD+Modul oder ein HD+ TVkeymit aktiver HD+ SmartCard für das HD+ Sender-Paket erforderlich.Diese HD+ Haushalte können nach Registrierung unter www.hd-plus.de/Eurosport 2 HD Xtra bis einschließlich 4. September ohne weitereKosten kennenlernen. Wenn sich die Zuschauer danach für dasEurosport-Paket entscheiden, kostet das monatlich kündbare Paket 5Euro pro Monat - ohne Mindestvertragslaufzeit. Das Eurosport-Paketumfasst zudem den Eurosport-Player, so dass Zuschauer auch unterwegskein Tor auf ihrem Smartphone oder Tablet verpassen. Außerdem abSeptember verfügbar: Ein Prepaid-Angebot über zwölf Monate für 55Euro.Empfangsparameter Eurosport 2 HD XtraASTRA 1, 19,2°OSTFrequenz: 11111,75 MHZModulation: DVB-S2, 8PSK, horizontalSymbolrate: 22,000 MSymb/sFEC 2/3Zuschauer mit einem HD+ Receiver finden Eurosport 2 HD Xtra aufKanalplatz 732.Über HD+Die HD PLUS GmbH ist eine hundertprozentige Tochter von SES, einemweltweit führenden Satelliten-Betreiber mit einer Flotte von über 50Satelliten. Die HD PLUS GmbH wurde im Mai 2009 gegründet undvermarktet das Produkt HD+, ein zusätzliches Programm-Angebot inhochauflösender Qualität (HD), das über das Astra Satellitensystem inDeutschland empfangbar ist. Nutzer von HD+ haben Zugriff auf mehr als50 Sender in HD - neben 30 meist öffentlich-rechtlichen HD-Angebotenempfangen Zuschauer mit dem HD+ Sender-Paket aktuell 23 der größtenPrivatsender in HD-Qualität. Mit dem zusätzlich verfügbarenEurosport-Paket erleben Zuschauer die Bundesliga und weitereSport-Highlights live in HD-Qualität. Mehr Informationen unterwww.hd-plus.de.Pressekontakt:Rückfragen von Journalisten:Frank LiliePressesprecher HD PLUS GmbHTel.: (089) 1896-1640Frank.Lilie@hd-plus.deOriginal-Content von: HD PLUS GmbH, übermittelt durch news aktuell