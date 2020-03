Deutsche offenbaren grobe Wissenslücken bei neuen Technologien / Teil zwei der repräsentativen Maisberger-Umfrage: fataler Zusammenhang zwischen fehlendem Wissen und Technik-Skepsis (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Mais CBOT Rolling":

München (ots) - Kaum jemand hierzulande kann Big Data, Blockchain oder ImmersiveMedia erklären - weder oberflächlich noch tiefgreifend. Das zeigt der zweiteTeil der repräsentativen Studie "Die Skepsis der Deutschen gegenüber neuenTechnologien". Das Marktforschungsinstitut YouGov führte die Umfrage im Auftragder Kommunikationsagentur Maisberger unter mehr als 2.000 Teilnehmern durch.Abgefragt wurden insgesamt zehn digitale Technologien. Die Ergebnisse legennahe: Fehlendes Wissen und Skepsis hängen eng zusammen.Der erste Teil der Studie drehte sich um die Frage, ob Technologien wie Big Datavom Namen her bekannt sind und bewusst im Beruf oder im privaten Alltag genutztwerden. Im zweiten Teil der Studie ging es darum, wie gut die Studienteilnehmerüber Technologien Bescheid wissen, von denen sie bereits gehört haben*. Geklärtwerden sollte, ob sie sich zutrauen, diese zumindest oberflächlich odervielleicht sogar tiefgreifend zu erklären? Die abgefragten Technologien sind:Augmented Reality, Big Data, Blockchain, Cloud Computing, Immersive Media,Internet of Things, Machine Vision, Semantic Web, Social Bots undSoftware-defined Manufacturing.Status quo: Keine oder nur flüchtige KenntnisseEin Resultat: Technologien, die den Studienteilnehmern vom Namen nach geläufigsind, können im Schnitt zu 34 Prozent gar nicht und zu 44 Prozent nuroberflächlich erklärt werden. Tiefgreifende Kenntnisse sind nur zu 19 Prozentvorhanden. Alles in allem überwiegen bei den Befragten also Wissenslücken.Was aber bedeutet oberflächliches Wissen konkret? "Wer eine Technologieoberflächlich erklären kann, hat diese bewusst wahrgenommen und erste Infos dazuabgespeichert. Wir können davon ausgehen, dass die Betreffenden eine grobeVorstellung davon haben, um was es geht und wo die Technologie möglicherweisezum Einsatz kommt", so Dr. Alexander Pschera, Geschäftsführer derKommunikationsagentur Maisberger. Tiefgehendes Wissen hingegen umfasst profundeKenntnisse zur Funktionsweise, zu Anwendungsfeldern oder Einsatzmöglichkeiten.Dr. Pschera weiter: "Auch Informationen zu den möglichen Folgen gehören dazu -wie etwa zu erwartende Nutzerzahlen, Effizienzsteigerungen sowie politische undgesellschaftliche Auswirkungen."Top 3: Augmented Reality, Cloud Computing und Internet of ThingsWie genau wissen die Deutschen also über die einzelnen Technologien Bescheid?Laut Umfrage ist der Wissensstand für Augmented Reality am höchsten. Insgesamtkönnen 75 Prozent der Befragten, denen die Technologie bekannt ist, auch etwasdazu sagen - zu 52 Prozent oberflächlich, zu 23 Prozent tiefgreifend. Ähnlichverhält es sich bei Cloud Computing: 72 Prozent wissen, um was es sich dabeihandelt (50 Prozent oberflächlich, 22 Prozent tiefgreifend). Beim Internet ofThings sind es insgesamt 69 Prozent (51 Prozent oberflächlich, 19 Prozenttiefgreifend).Schlusslichter: Immersive Media, Blockchain und Big DataAm größten ist die Wissenslücke bei den Themen Immersive Media (44 Prozent),Blockchain (43 Prozent) und Big Data (40 Prozent). "Gerade bei Blockchain hättenwir uns mehr erwartet", so Dr. Pschera weiter. "Die Datenbank-Technologie isteine Art gemeinsam genutztes und öffentliches Buchungssystem, mit dem sichKryptowährungen wie Bitcoin umsetzen lassen. Blockchain ist also dieGrundvoraussetzung für die im Internet äußerst beliebte Zahlungsmethode. DieTechnologie kann aber beispielsweise auch für die lückenlose Dokumentation vonLieferketten oder für sichere Online-Wahlen eingesetzt werden."Auch das schlechte Ergebnis für Big Data gibt Dr. Pschera zu denken. "Ausunserem Alltag ist Big Data - also die Erfassung, Verarbeitung, Speicherung undAnalyse großer Datenmengen - nicht mehr wegzudenken. Nur so können wirbeispielsweise auf Shopping-Portalen Kaufempfehlungen erhalten oder imStraßenverkehr von modifizierbaren Ampelphasen profitieren."Resümee: Zusammenhang zwischen Desinteresse, Unwissenheit und SkepsisDie Studienergebnisse zeigen: Ein Großteil der deutschen Bevölkerung kann mitdigitalen Technologien nichts anfangen. "Es fehlen das Interesse und dieMotivation, sich mit Themen wie Big Data, Immersive Media oder Blockchainauseinanderzusetzen. Fatal ist, dass die allgemeine Skepsis der Deutschengegenüber neuen Technologien auf Unwissenheit beruht. Für eine fundierte unddifferenzierte Meinungsbildung muss man schließlich wissen, worum es geht",resümiert Dr. Pschera.Haben Sie Interesse an den Detailergebnissen der Maisberger-Studie? Auf dem Blog"Deutschland 2050 - Technologien für eine bessere Welt"https://deutschland-2050.de/ finden Sie das Whitepaper zum Download. Dr.Alexander Pschera, Geschäftsführer der Kommunikationsagentur Maisberger, hat denBlog ins Leben gerufen. Über die UmfrageDie Befragung wurde von YouGov Deutschland GmbH unter Teilnehmern des YouGovPanel Deutschland durchgeführt. An der Online-Befragung haben zwischen dem19.06.2019 und 21.06.2019 insgesamt 2.049 Personen teilgenommen. Die Ergebnissewurden gewichtet und sind repräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab 18Jahren.*Anzahl derer, die von den einzelnen Technologien gehört haben (gewichtet):Cloud Computing n=745 Immersive Media n=117 Semantic Web n=119 Machine Visionn=144 IoT n=538 Augmented Reality n=594 Software-defined Manuf. n=218 Big Datan=658 Blockchain n=574 Social Bots n=593 