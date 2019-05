Deutsche meiden Online-Behörden vor allem aus Sorge um Datensicherheit

Hamburg (ots) - Bei Online-Behördengängen haben 67 Prozent derBundesbürger Sorge, dass Dritte während der Dateneingabe aufpersönliche Daten zugreifen könnten. 60 Prozent befürchten, dass ihreDaten auch für andere Zwecke genutzt werden als ursprünglich gedacht.Angst vor unbefugtem Zugriff auf persönliche Informationen ist damitdas am häufigsten geäußerte Argument in der Bevölkerung gegenOnlinedienste von Behörden. Jeder zweite Bürger hat zudem Bedenken,dass online weniger Service geboten wird. Das ergibt die Studie"Digital Government Barometer 2018" von IPSOS im Auftrag von SopraSteria, für die 1.000 Bürgerinnen und Bürger in Deutschland befragtwurden.Die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung hat in derBevölkerung durchaus einen großen Stellenwert. Dennoch hält sich dieAuslastung der Online-Dienste von Behörden noch in Grenzen. Jederzweite Bundesbürger hat in den vergangenen zwölf Monaten für seineBehördenangelegenheiten Digitalangebote der öffentlichen Verwaltunggenutzt. Das soll sich nach dem Willen von Bund, Ländern und Kommunenin den kommenden Jahren deutlich ändern.Damit das gelingt müssen die Bürger sicher sein, dass dieöffentliche Verwaltung den bestmöglichen Schutz beim Thema Sicherheitbietet. Die Bevölkerung in Deutschland hat dazu derzeit eine geteilteMeinung. 57 Prozent der Bürgerinnen und Bürger vertrauen darauf, dassBehörden alle Möglichkeiten ausschöpfen, um Daten ausreichend vorunbefugtem Zugriff zu schützen. 35 Prozent haben latent Zweifel anden Schutzvorkehrungen, acht Prozent glauben überhaupt nicht daran,dass ihre Daten sicher sind. Vor gut zwölf Monaten war das Vertrauenin die Datensicherheitsmaßnahmen der Behörden in Deutschland nochgenauso groß wie heute in Norwegen: 70 Prozent der Bundesbürgerattestierten bei der Vorjahresbefragung Bund, Ländern und Kommuneneine gute IT-Sicherheitsstrategie.Der nun gemessene Vertrauensabfall im abgelaufenen Jahr istallerdings mehr ein aktuell gefühlter als ein dauerhaft realer. "2018sind deutlich mehr Cyber-Attacken auf öffentliche Einrichtungen undUnternehmen öffentlich geworden als in den Jahren zuvor. Das färbtab, die Menschen sind sensibilisiert", sagt Olaf Janßen, zuständigfür die öffentliche Verwaltung im Geschäftsbereich InformationSecurity Solutions von Sopra Steria Consulting.Als vertrauensbildende Maßnahme sollten Regierung und BehördenTransparenz herstellen und beispielsweise die durchaus hohenDatenschutz- und Sicherheitsstandards aktiver kommunizieren. "Damitsteigt das Vertrauen in die Sicherheit von Behördenservern und-netzen und die Wahrscheinlichkeit, dass mehr Bürgerinnen und Bürgerdas zunehmende digitale Verwaltungsangebot auch ohne mulmiges Gefühlnutzen", so Janßen.Deutsche keine E-Government-AngsthasenMit ihrer Meinung sind die Menschen in Deutschland nichtskeptischer als in anderen Ländern Europas: Die Vertrauenswertedecken sich mit denen der Bevölkerung in Frankreich, Großbritannienund Spanien. Nur in Norwegen haben die Bürgerinnen und Bürger mehrVertrauen. Allerdings äußern auch in Norwegen ähnliche vieleMenschen, wie in den anderen untersuchten Ländern, grundsätzlicheBedenken, dass Daten bei der Übertragung über das Internet mitgelesenwerden könnten.Weitere Bedenken gegenüber Digital GovernmentZusätzlich zur Abneigung gegenüber der Preisgabe benötigter Datenüber das Internet kämpfen Bund, Länder und Kommunen mit weiterenBedenken der Bevölkerung, die sie vom virtuellen Behördengangabhalten. 58 Prozent der befragten Bürgerinnen und Bürgern habenSorge, dass eine Online-Verwaltung keine oder weniger Unterstützungbei Anträgen oder Fragen zu Leistungen anbietet. 50 Prozent scheuendigitale Angebote, weil sie denken, nach dem Absenden eines Formularskönnten sie keine Änderungen an ihrem Antrag oder einem Widerspruchmehr vornehmen. Die Bedenken zeigen, dass Behörden den persönlichenKontakt auch über Online-Portale sicherstellen sollten,beispielsweise über Chat-Kanäle oder in komplexen Fällen auch überVideo-Beratung. Für Standardangelegenheiten eignen sichautomatisierte Hilfestellungen, beispielsweise in Form von Chatbots,wie sie im Kundenservice von Unternehmen immer häufiger zum Einsatzkommen.Über die Studie:Sopra Steria veröffentlicht zum vierten Mal in Folge inZusammenarbeit mit IPSOS eine Umfrage zur digitalen Transformationdes öffentlichen Sektors. Die Umfrage wurde von IPSOS im Auftrag vonSopra Steria im Zeitraum 25. September und bis 3. Oktober 2018durchgeführt. 5.001 Personen aus Deutschland, Frankreich,Großbritannien, Norwegen und erstmals Spanien wurden nach Geschlecht,Alter, Beruf, Stadt und Region ausgewählt und online befragt.Links:Zur Studie: http://bit.ly/DigitalGovBarometer2018Zum Management Summary: http://bit.ly/SummaryDigGovBarometer2018Zur Infografik: http://bit.ly/infographDigiGovBarometer2018Über Sopra Steria Consulting (www.soprasteria.de)Sopra Steria Consulting zählt heute zu den Top BusinessTransformation Partnern in Deutschland. Als ein führendereuropäischer Anbieter für digitale Transformation bietet Sopra Steriaeines der umfassendsten Angebotsportfolios für End-to-End-Services amMarkt: Beratung, Systemintegration, Softwareentwicklung,Infrastrukturmanagement und Business Process Services.Unternehmen und Behörden vertrauen auf die Expertise von SopraSteria, komplexe Transformationsvorhaben, die geschäftskritischeHerausforderungen adressieren, erfolgreich umzusetzen. ImZusammenspiel von Qualität, Leistung, Mehrwert und Innovationbefähigt Sopra Steria seine Kunden, Informationstechnologien optimalzu nutzen. Mit mehr als 44.000 Mitarbeitern in 25 Ländern erzielteSopra Steria 2018 einen Umsatz in Höhe von 4,1 Mrd. Euro.Die Sopra Steria Group (SOP) ist notiert an der NYSE EuronextParis (Compartment A) - ISIN: FR0000050809.Weitere Informationen finden sich unterwww.soprasteria.de/newsroomPressekontakt:Sopra Steria Consulting:Nils RitterTel.: +49 (0) 40 22703-8801E-Mail: nils.ritter@soprasteria.comFaktor 3:Eva KleinTel.: +49 (0) 40 679446-6174E-Mail: e.klein@faktor3.deOriginal-Content von: Sopra Steria SE, übermittelt durch news aktuell