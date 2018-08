Deutsche kaufen immer mehr SUVs und Geländewagen (FOTO)

Berlin (ots) -- dena-Monitoringbericht 2017 zeigt: Neuwagenmarkt befindet sichweiter auf Wachstumskurs- Durchschnittliche CO2-Emissionen nehmen zu- Absatz alternativer Antriebe steigt leicht an- Absatzrückgang bei emissionsärmeren PkwDie Deutschen kaufen immer mehr Neuwagen - darunter auch deutlichmehr Fahrzeuge mit alternativen Antrieben als noch 2016. IhrMarktanteil stieg von 2 auf 3,4 Prozent. Allerdings ist auch derdurchschnittliche CO2-Ausstoß aller neu zugelassenen Fahrzeuge 2017angestiegen (+0,4 Gramm pro Kilometer - g/km). Grund dafür ist, dassverbrauchsstarke SUVs und Fahrzeuge der oberen Mittelklasse immerbeliebter werden - während sich emissionsärmere Pkw der Kompakt- undMittelklasse schlechter verkaufen. Das sind die zentralen Ergebnissedes jährlich erscheinenden Monitoringberichts zur EntwicklungCO2-effizienter Pkw der Deutschen Energie-Agentur (dena).Erstmals weniger Fahrzeuge mit grünen Effizienzklassen A+ und AverkauftSeit 2011 weist das Pkw-Label die Effizienz eines Fahrzeugs aus.2017 wurden erstmals weniger Pkw mit den grünen Effizienzklassen A+(-11,8 Prozent) und A (-7,8 Prozent) verkauft als im Vorjahr. Nebendem wachsenden Anteil emissionsstarker Fahrzeuge liegt das auch amstagnierenden durchschnittlichen Verbrauch innerhalb derFahrzeugsegmente. In einigen Segmenten wie zum Beispiel beiMittelklassewagen und Großraumvans stieg der durchschnittlicheVerbrauch sogar im Vergleich zum Vorjahr - Autokäufer achtetenoffenbar weniger auf die Fahrzeugeffizienz als noch 2016.Die CO2-Emissionen der deutschen Neuzulassungen liegen mit 127,9g/km sieben Prozent über dem europäischen Flottendurchschnitt von119,5 g/km. Setzt sich der Emissionstrend in Deutschland und der EUfort, wird das EU-Flottenziel von 95 g/km bis zum Jahr 2020 nichterreicht."Wichtig ist, dass wir nun zügig wirksame Maßnahmen einführen, umden Kauf emissionsarmer Pkw attraktiver und den vonemissionsintensiven unattraktiver zu machen", so Andreas Kuhlmann,Vorsitzender der dena-Geschäftsführung. "In der dena-LeitstudieIntegrierte Energiewende raten wir zum Beispiel, dieDienstwagenbesteuerung technologieoffen an den CO2-Ausstoß derFahrzeuge zu koppeln. Mittelfristig sollte man auch dieEnergiesteuersätze fossiler Kraftstoffe deutlich stärker an derenCO2-Intensität koppeln."Alternative Antriebe: starker Zuwachs bei Hybrid- undElektrofahrzeugenInsgesamt kauften die Deutschen 2017 3,4 Millionen Neuwagen (+2Prozent). Mit 96,6 Prozent machen konventionelle Antriebe den größtenAnteil daran aus. Während Benziner zulegten, nahm der Anteildieselbetriebener Pkw hingegen um 13 Prozent im Vergleich zum Vorjahrab. Zusammengenommen wurden 15 Prozent mehr SUVs und Geländewagengekauft, bei Fahrzeugen der oberen Mittelklasse waren es 18 Prozentmehr. Der Absatz von Kompakt- und Mittelklassewagen sank hingegen umfünf beziehungsweise vier Prozent.Der Zugewinn bei alternativen Antrieben liegt vor allem daran,dass mehr Hybrid- und Elektrofahrzeuge verkauft wurden (+85 Prozent).Aufgrund der Verlängerung der Energiesteuerermäßigung für Erdgas(Compressed Natural Gas - CNG) und Flüssiggas sind auch dieNeuzulassungen von CNG-Pkw im Vergleich zu 2016 um 30 Prozentgestiegen.Insgesamt dominieren Hybridfahrzeuge den Markt der alternativenAntriebe mit 71,8 Prozent (84.675 Pkw). Es folgen reineElektrofahrzeuge mit 21,3 Prozent (25.056 Pkw), Erdgasfahrzeuge mit3,2 Prozent (3.723 Pkw) und flüssiggasbetriebene Fahrzeuge mit 3,7Prozent (4.400 Pkw).In den ersten fünf Monaten 2018 setzte sich der Aufwärtstrend beiden alternativen Antrieben fort. Besonders CNG-Pkw (+542 Prozent) undreine Elektrofahrzeuge (+82 Prozent) legten gegenüber demVorjahreszeitraum zu.Zum Pkw-LabelDas Pkw-Label zeigt anhand einer Farb- und Buchstabenskala, wieenergieeffizient ein Neuwagen ist. Grün beziehungsweise A+ steht fürdie höchste Energieeffizienzklasse, rot beziehungsweise G für dieniedrigste. Darüber hinaus informiert das Label überKraftstoffverbrauch und -kosten sowie die Kfz-Steuer. Verbraucherkönnen so verschiedene Modelle eines Fahrzeugsegments beurteilen undmiteinander vergleichen.Auf www.pkw-label.de finden Kaufinteressierte, Autohändler undFlottenbetreiber zahlreiche Informationen zu Pkw-Label undNeuwagenkauf. Neuwagen im Handel müssen seit dem 1. Dezember 2011 mitdem Label gekennzeichnet werden. Händler können es mithilfe desInternetangebots der dena auch selbst erstellen. Änderungen derBerechnungsgrundlage für Kraftstoffpreise oder die Kfz-Steuer werdenlaufend eingearbeitet.Zum Monitoring-BerichtDer Bericht "Entwicklung der Neuzulassungen CO2-effizienter Pkw"wurde von der dena-Initiative "Informationsplattform Pkw-Label"erstellt und steht unter https://bit.ly/2Mg8SSZ bereit. Als Grundlagedienten aktuelle Pkw-Neuzulassungsdaten vom Kraftfahrt-Bundesamt(KBA). Der Kraftstoffverbrauch wurde dabei gemäß dem Messzyklus NEFZ(Neuer Europäischer Fahrzyklus) berechnet. Die "InformationsplattformPkw-Label" wird vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energiegefördert.