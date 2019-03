Deutsche investieren Milliarden in London, Paris und New York - Deutlich mehr Transaktionen und Volumen als vor dem Brexit-Votum

Finanztrends Video zu



Frankfurt (ots) - London ist die unangefochtene Lieblingsstadt derdeutschen Anleger, die im Ausland investieren. Für 2,1 Mrd. US-Dollarkaufen sie nach JLL-Analysen im vergangenen Jahr Immobilien in derbritischen Hauptstadt. Das ist zwar ein Rückgang zum Volumen desVorjahres, das bei knapp 2,5 Mrd. US-Dollar lag, aber immer noch dasDreifache der Transaktionsvolumina in den Jahren vor demBrexit-Votum. Im Jahr 2016 und den Vorjahren lag es jeweils nur umdie 700 Mio. US-Dollar. Die Anzahl der Transaktionen deutschenInvestoren blieben im Vergleich zum Vorjahr konstant bei neun.Hela Hinrichs, JLL EMEA Research: "London bietet, wie auchGroßbritannien insgesamt, nicht nur wegen der Marktgröße undLiquidität, sondern auch aufgrund der sehr hohen Transparenz, desprofessionellen Umfeldes und nicht zuletzt der vermieterfreundlichenMietvertragsgestaltung attraktive Anlagemöglichkeiten fürImmobilieninvestoren - das wird sich auch nach einem Brexit nichtändern."Ebenfalls sehr gefragt waren Pariser Immobilien mit hohem Wert. Soverdoppelte sich das Investitionsvolumen deutscher Akteure binneneines Jahr auf 1,9 Mrd. US-Dollar, während die Zahl der Abschlüssevon elf auf neun zurückging. Auf dem dritten Platz in der Gunst derInvestoren liegt New York, das sich nach einem sehr starken 2016 (2,5Mrd. US-Dollar) und einem deutlich schwächeren 2017 (unter 200 Mio.US-Dollar) sich nun bei knapp über 1,0 Mrd. US-Dollar eingependelthat. Das Volumen verteilt sich auf vier Transaktionen. New York hatdadurch mit 261 Mio. US-Dollar das höchste Durchschnittsvolumen derdrei Topstädte.Die USA stehen mit 3,9 Mrd. US-Dollar an der Spitze deutscherdirekter Immobilieninvestitionen im Ausland in 2018 - ein Plus von 58Prozent gegenüber dem Vorjahr. Dahinter folgt Großbritannien mit 3,1Mrd. US-Dollar. Für das Königreich ist es das dritte Plus in Folge,nachdem der Wert 2015 noch bei nur einer Milliarde gelegen hatte.Auch Frankreich bot im abgelaufenen Jahr interessanteAnlagemöglichkeiten für deutsche Investoren und konnte binnen einesJahres signifikant um 84 Prozent auf 2,5 Mrd. USD zulegen. Auf hohemNiveau etabliert haben sich zudem die benachbarten Niederlande, dienun auf rund 1,7 Mrd. US-Dollar kommen.Entsprechend flossen die meisten grenzüberschreitendenInvestitionen deutscher Akteure in die heimische EMEA-Region. Rund13,6 Mrd. US-Dollar bedeuten den dritten Anstieg in Serie, nachdemder Wert 2015 noch bei 7,7 Mrd. US-Dollar lag. Die RegionAsien-Pazifik kommt hingegen nur auf eine halbe Milliarde und liegtdamit ungefähr auf dem 5-Jahresschnitt - hat aber im Vergleich zu2016, als weniger als 200 Mio. US-Dollar investiert wurden, immerhinwieder zugelegt."Asien ist für viele deutsche Investoren nicht uninteressant, aberein im Vergleich mit Europa hohes Preisniveau und die starkeKonkurrenz regionaler Investoren macht es schwierig, passendeAnlageprodukte zu finden", erklärt Hela Hinrichs.Insgesamt haben die deutschen Investitionen im Ausland mit etwasmehr als 18 Mrd. US-Dollar den höchsten Wert der vergangenen fünfJahre erzielt. Mehr als die Hälfte (9,9 Mrd. US-Dollar) steuertedabei die Assetklasse Büro bei. Dahinter rangierenEinzelhandelsimmobilien mit 2,4 Mrd. US-Dollar vor Hotels (1,5 Mrd.US-Dollar) sowie Industrial, das von rund 730 Mio. US-Dollar aufknapp 1,3 Mrd. US-Dollar signifikant zulegte.Pressekontakt:Peter Lausmann, Director Corporate Communications JLL Germany, +49(0) 69 2003 1366, peter.lausmann@eu.jll.comOriginal-Content von: Jones Lang LaSalle SE (JLL), übermittelt durch news aktuell