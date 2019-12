Deutsche googeln gern nach Jobs / Aktuelle Randstad Studie zur Jobsuche (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Randstad":

Eschborn (ots) - In Zeiten des Fachkräftemangels kämpfen Unternehmen nicht nurmit der Verfügbarkeit, sondern mit der Erreichbarkeit potenzieller Arbeitnehmer.Google bietet seit Mai 2019 in Deutschland einen neuen Suchkanal. 40% derDeutschen nutzen ihn schon. Und das mit Erfolg. Fast ein Fünftel von ihnenfindet über diesen Weg eine Stelle (18%, Mehrfachnennungen möglich). Zu diesemErgebnis kommt eine aktuelle Studie von Randstad Research, die weltweitArbeitnehmer und Personalverantwortliche zur Jobsuche befragt hat.Bringt der Googlebot bessere Bewerber? Zwar sind Jobportale (49%) undpersönliche Kontakte (42%) nach wie vor die wichtigsten Anlaufstellen bei derJobsuche. Doch Google (40%) liegt mittlerweile gleichauf mit Karriereseiten."Googles Suchdienst bietet zwar kein eigenständiges, aber ein zentralisiertesAngebot. Alle Anzeigen, gespeist aus externen Stellenportalen, finden Bewerberdort auf einen Blick", erklärt Frank Wagner, Manager Online-Marketing Content &Analytics bei Randstad Deutschland. Damit die Ausschreibungen von Unternehmenauf Google sichtbar sind, müssen sie anhand bestimmter Kriterien strukturiertwerden. Diese werden vom Googlebot gesammelt, geordnet und in der "Google JobBox" gelistet. "Mehr Reichweite für Unternehmen, mehr Effizienz für Bewerber -der Suchdienst kann die Anzahl und Qualität der Bewerber positiv beeinflussen",so Frank Wagner.EU-Vergleich: Deutschland beim Job-Googeln auf Platz Zwei "Google wird einwichtiger Faktor bei der Personalrekrutierung bleiben", ist Frank Wagnerüberzeugt. Deutschland liegt beim Job-Googeln nicht nur im Trend, sondern auchdeutlich über dem europäischen Durchschnitt (36%), auf Platz Zwei. Nur inRumänien, wo weniger Jobportale verfügbar sind, ist Google noch beliebter (47%).Über die StudieDie hier vorgestellten Ergebnisse stammen aus einer Studie Randstad Research,die für den belgischen Markt entwickelt und mittlerweile auf 32 Länderausgeweitet wurde. Die Studie erscheint einmal jährlich und befragt weltweitrund 40.000 Arbeitnehmer und Personalverantwortliche zur Jobsuche.