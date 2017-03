Deutsche glauben wieder an Europa (FOTO)

Hamburg (ots) -Pünktlich zum Jubiläumsgipfel steigt das Ansehen der EU inDeutschland. Das geht aus einer noch unveröffentlichten Umfrage derGesellschaft für Konsumforschung im Auftrag des Bankenverbandshervor, die der ZEIT vorliegt. Demnach halten 61 Prozent derBundesbürger viel oder sehr viel von der Union. Das sind fünfProzentpunkte mehr als vor drei Jahren und sogar zehn Prozentpunktemehr als vor neun Jahren. 63 Prozent glauben, dass der Euro sichbewährt hat.Für die Umfrage wurden im Februar diesen Jahres 984 erwachseneBundesbürger befragt. Am 25. März feiern die Staats- undRegierungschefs der EU in Rom den 60. Jahrestag der Unterzeichnungder römischen Verträge, die die Grundlage für die heutige Unionschufen.Pressekontakt:Den kompletten ZEIT-Text dieser Meldung senden wir Ihnen fürZitierungen gern zu. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an DIE ZEITUnternehmenskommunikation und Veranstaltungen (Tel.: 040/3280-237,Fax: 040/3280-558, E-Mail: presse@zeit.de). Diese Presse-Vorabmeldungfinden Sie auch unter www.zeit.de/vorabmeldungen.Original-Content von: DIE ZEIT, übermittelt durch news aktuell