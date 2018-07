Deutsche glauben, viele Mitbürger können sich keine gute Gesundheitsversorgung leisten

Hamburg (ots) - In Deutschland sind vier von zehn Befragten (40%)der Meinung, dass sich viele Menschen in ihrem Land keine guteGesundheitsversorgung leisten können. Jeder vierte (27%) sieht dasnicht so und jeder dritte (33%) ist in diesem Punkt unentschieden.Weltweit schließen sich laut einer globalen Umfrage des Markt- undSozialforschungsinstituts Ipsos sechs von zehn (58%) Befragten dieserAussage bezüglich der Gesundheitsversorgung an. Die höchstenZustimmungswerte gibt es erwartungsgemäß in den weniger entwickeltenLändern, mit Ausnahme der USA, wo drei Viertel (75%) der Bevölkerungder Meinung sind, viele ihrer Mitbürger seien bei derGesundheitsversorgung benachteiligt. In Schweden, Kanada,Großbritannien und Süd-Korea erfährt diese Aussage mehr Ablehnung alsZustimmung.Mehrheitliche Zufriedenheit mit medizinischer VersorgungWenn es um die Zufriedenheit mit der medizinischen Versorgunggeht, schneidet Deutschland allerdings im weltweiten Vergleich ambesten ab. Zwei Drittel der Deutschen (65%) stimmen der Aussage zu,dass sie die medizinische Versorgung erhalten, die sie benötigen. Nur11 Prozent sind gegenteiliger Meinung. Ganz anders sieht es inRussland, Peru, Polen und Chile aus, wo jeweils mehr als vier vonzehn Befragten angeben, sie erhielten nicht die notwendigeVersorgung. Bei der Beurteilung der Gesundheitsversorgung liegtDeutschland ebenfalls im Ländervergleich weit oben. Gut jeder zweiteDeutsche (56%) bezeichnet die Qualität der Gesundheitsversorgung fürsich und seine Familie als hervorragend, nur 12 Prozent stimmen demausdrücklich nicht zu und jeder dritte (32%) kann sich dazu nichteindeutig äußern. Die Länder, die sich noch positiver über diesenPunkt äußern sind Belgien (64% Zustimmung), Indien, die USA (je 61%),Malaysia und Australien (je 60%). Demgegenüber stimmen die Befragtenin Russland, Polen und Peru die Aussage, die gesundheitlicheVersorgungsqualität in ihrem Land sei ausgezeichnet, mehrheitlichnicht zu.Abstriche in puncto GesundheitskostenEine exzellente Versorgung hilft nur dann der Bevölkerungwirklich, wenn sie auch zu vernünftigen Kosten erhältlich ist. Beidieser Frage liegt Schweden ganz vorn. Sechs von zehn Schweden (62%)bezeichnen die Kosten der Gesundheitsversorgung in ihrem Land alsangemessen. Mehrheitlich stimmen auch die Befragten inGroßbritannien, Malaysia, Indien (je 56%), sowie in Saudi-Arabien(55%), Kanada (54%) und China (51%) dieser Aussage zu. In Deutschlandsind nur vier von zehn Befragten (43%) von der Angemessenheit derKosten im Gesundheitsbereich überzeugt, fast jeder vierte (23%)findet die Kosten ausdrücklich nicht angemessen, jeder Dritte (34%)ist in diesem Punkt unentschieden. Die wahren Gewinner zeigen sich,wenn man die empfundene gute Qualität der Gesundheitsversorgung mitder Meinung über deren Kosten koppelt. Länder, in denen mehrheitlichdie Qualität als ausgezeichnet und die Kosten als angemessenempfunden werden sind Schweden, Großbritannien, Indien, Malaysia undSaudi-Arabien.Grafik auf unserer Website http://bit.ly/2Odr2SHMethodeDie Ergebnisse stammen aus zwei Umfragen, die über das IpsosOnline Panel System durchgeführt wurden. Befragung A vom 20. Aprilbis zum 4. Mai 2018 unter 20.767 Personen in 27 Ländern durchgeführt:Argentinien, Australien, Belgien, Brasilien, Chile, China,Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Indien, Italien, Japan,Kanada, Malaysia, Mexiko, Peru, Polen, Russland, Saudi-Arabien,Serbien, Südafrika, Südkorea, Spanien, Schweden, Türkei, Ungarn, USA.Befragung B wurde vom 25. Mai bis zum 8. Juni unter 23.249 Personenin 28 Ländern durchgeführt. Die Länder waren die gleichen wie beiBefragung A, plus Kolumbien. Alle Befragten waren zwischen 16 und 64Jahren alt, in Kanada und den USA 18-64. Es wurde eineGewichtung der Daten vorgenommen, um die demografischen Merkmaleauszugleichen und damit sicherzustellen, dass die Stichprobe dieaktuellen offiziellen Strukturdaten der erwachsenen Bevölkerung einesjeden Landes widerspiegelt. 17 der untersuchten Länder stellenjeweils repräsentative Stichproben dar (Argentinien, Australien,Belgien, Kanada, Frankreich, Deutschland, Großbritannien, Ungarn,Italien, Japan, Polen, Serbien, Südkorea, Spanien, Schweden und USA).Brasilien, Chile, China, Indien, Malaysia, Mexiko, Komlumbien,Peru,Russland, Saudi-Arabien, Südafrika und die Türkei repräsentieren einenationale Stichprobe, welche eher die wohlhabende und gut vernetzteBevölkerung abbildet. Gerade diese Bevölkerungsgruppe nimmt in dengenannten Ländern jedoch eine wichtige gesellschaftliche Rolle ein.Über Ipsos:Ipsos ist ein unabhängiges und innovatives Markt- undMeinungsforschungsinstitut. Um unseren Kunden bestmöglichen Servicezu bieten, haben wir uns in fünf Forschungsbereichen spezialisiert.So bestimmen unsere engagierten Forscher Marktpotenziale, zeigenMarkttrends, testen Produkte, Werbung und Dienstleistungen,erforschen die Wirkung von Medien und geben der öffentlichen Meinungeine Stimme. Und das in 89 Ländern auf allen Kontinenten. InDeutschland beschäftigen wir über 500 Mitarbeiter in Hamburg, Mölln,München, Frankfurt und Berlin.Pressekontakt:Gudrun Witt040 80096 4179gudrun.witt@ipsos.comOriginal-Content von: Ipsos GmbH, übermittelt durch news aktuell