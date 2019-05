Deutsche gaben 2018 pro Kopf 19 Euro für 'Fairtrade'-Produkte aus

BERLIN (dpa-AFX) - Jeder Deutsche hat im vergangenen Jahr durchschnittlich 19 Euro für Produkte mit "Fairtrade"-Siegel ausgegeben.



Die stark gestiegene Nachfrage nach fair gehandelten Waren - vor allem Bananen, Kaffee und Kakao - ließ den "Fairtrade"-Umsatz 2018 um 22 Prozent auf mehr als 1,6 Milliarden Euro steigen, wie Transfair am Dienstag in Berlin mitteilte. Der Verein vergibt das Recht, das "Fairtrade"-Logo zu nutzen, gegen Lizenzgebühr etwa an Händler und Produzenten.

Besonders groß war der Anstieg bei Kakao, der nach fairen Standards gehandelt wurde: Sein Absatz stieg nach Angaben des Siegel-Anbieters im Vergleich zum Vorjahr um 48 Prozent auf 55 000 Tonnen. Der Kaffee-Absatz stieg um 11 Prozent auf 20 000 Tonnen. Und 92 000 fair gehandelte Bananen gingen 2018 über die Ladentheken, 6 Prozent mehr als 2017./juc/DP/jha