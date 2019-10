Deutsche fürchten Schadstoffe in Nahrungsmitteln

Wiesbaden (ots) - Bakterien in Milch oder Wurst verunsichernderzeit viele Verbraucher. Fast jeder Zweite befürchtet, dassNahrungsmittel immer stärker mit Schadstoffen belastet sind. Daszeigt die R+V-Studie "Die Ängste der Deutschen 2019". Besonders großist die Angst bei den Frauen.Qualität der Nahrungsmittel ist ein wichtiges ThemaSeit 1992 befragt das Infocenter der R+V Versicherung jährlichrund 2.400 Menschen nach ihren größten Ängsten rund um Politik,Wirtschaft, Umwelt, Familie und Gesundheit. Das Thema Schadstoffe inNahrungsmitteln ist den Deutschen dabei sehr wichtig. "2019 gaben 42Prozent der Befragten an, dass sie sich um die Qualität derLebensmittel sorgen", sagt Brigitte Römstedt, Leiterin desR+V-Infocenters. Allerdings gibt es einen großen Unterschied zwischenOst und West. "Im Osten ist die Angst mit 49 Prozent deutlich höherals im Westen (41 Prozent)."Frauen haben erheblich mehr Angst als MännerNoch größer ist der Unterschied zwischen Frauen und Männern.Während nur gut jeder dritte Mann (37 Prozent) sich darüber Gedankenmacht, sind es bei den Frauen 47 Prozent - zehn Prozentpunkte mehr."Das könnte an der Rollenverteilung in vielen Haushalten liegen. LautUmfragen sind nach wie vor meistens die Frauen fürs tägliche Kochenzuständig." Bei den Altersgruppen fällt zudem auf, dass die Angst mitdem Alter steigt. Viele junge Erwachsene sind noch recht sorglos.www.die-aengste-der-deutschen.dePressekontakt:R+V-Infocenter06172/9022-131a.kassubek@arts-others.dewww.infocenter.ruv.deOriginal-Content von: R+V Infocenter, übermittelt durch news aktuell