Deutsche empfinden ihr Land als digital abgehängt

Berlin (ots) - Die Deutschen sehen den Digitalisierungsgrad ihresLandes besonders pessimistisch. Dies ist das Ergebnis einerrepräsentativen Studie ("The Tech Divide: Industrie und Arbeit") imAuftrag des Vodafone Instituts, umgesetzt durch dasMeinungsforschungsinstitut Ipsos. 59 Prozent der befragten Deutschenstimmen der Aussage zu, dass ihr Land bei der Digitalisierung iminternationalen Vergleich hinterherhinkt. Dies ist der höchste Wertaller befragten Länder, noch vor Indien (57 Prozent) und Bulgarien(55 Prozent). Am wenigsten pessimistisch sehen sich in dieserHinsicht China (27 Prozent) und Schweden (16 Prozent). Auch imdirekten Vergleich der Nationen bzw. Kontinente gelten USA, China undSchweden als digitale Elite-Nationen."Dass eine Mehrheit der Deutschen ihr Land digital abgehängtsieht, ist ein Weckruf an Politik und Wirtschaft. Deutsche nutzenrund um die Uhr ihr Smartphone, kaufen online ein oder streamen Filme- im eigenen Unternehmen, beim Arztbesuch oder im Rathaus hingegenerleben viele Menschen Deutschland noch als weitgehend analog.Digitalisierungsstrategien in Politik und Wirtschaft werden nurgreifen, wenn Menschen konkrete Verbesserungen in ihrem Alltagerfahren", erläuterte Inger Paus, Geschäftsführerin des VodafoneInstituts, die Ergebnisse der Studie. "Angesichts der weitverbreiteten Angst vor Arbeitsplatzverlust durch Digitalisierungbraucht es aber auch mehr Eigeninitiative in punkto lebenslangesLernen: Nicht nur Staat und Unternehmen sind für die Vermittlung vonKompetenzen für eine digitale Welt verantwortlich, sondern jederEinzelne auch selbst. Das haben viele Deutsche im Vergleich zuMenschen in China und Indien noch nicht verinnerlicht."Weit über die Hälfte der Befragten stimmt der Aussage zu, dassDigitalisierung und neue Technologien zum Verlust von Arbeitsplätzenführen werden. Vor allem in Großbritannien (70 Prozent), den USA (66Prozent) und Deutschland (65 Prozent) wird dies so gesehen.Die komplette Studie finden Sie unter: www.vodafone-institut.de