Deutsche arbeiten mehr - Produktivität aber 'flau'

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die Deutschen haben im ersten Quartal dieses Jahres mehr gearbeitet als im Vorjahreszeitraum.



Die Produktivität dagegen war niedriger, wie das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) am Mittwoch in Nürnberg mitteilte. Die Erwerbstätigen arbeiteten von Januar bis Ende März 15,3 Milliarden Stunden - ein Plus von 3,2 Prozent. Hauptgründe seien die um 1,5 Prozent auf 43,7 Millionen gestiegene Zahl der Erwerbstätigen und drei zusätzliche Arbeitstage, sagte IAB-Forscher Enzo Weber.

Dass die Produktivität im ersten Quartal geringer ausfiel, könne beispielsweise an mehr Krankheits- oder Urlaubstagen gelegen haben. Schwankungen von Quartal zu Quartal seien hier normal. Langfristig gesehen nehme die Produktivität in Deutschland moderat zu. Ihre Entwicklung sei aber nicht so gut, "wie man es erwarten würde, wenn man diesen herausragenden Arbeitsmarkttrend sieht", sagte Weber. Im Vergleich dazu sei die Produktivitätsentwicklung "ziemlich flau".