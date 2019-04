Deutsche X-trackers Msci All China Equity: Ist es vollbracht?

In unserer neuen Analyse nehmen wir Deutsche X-trackers Msci All China Equity unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt "". Die Deutsche X-trackers Msci All China Equity-Aktie notierte am 18.04.2019 mit 36,312 USD, die Heimatbörse des Unternehmens ist NYSE Arca.

Wie Deutsche X-trackers Msci All China Equity derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 4 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Deutsche X-trackers Msci All China Equity-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 32,08 USD. Der letzte Schlusskurs (36,312 USD) weicht somit +13,19 Prozent ab, was einer "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen (34,35 USD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt (+5,71 Prozent Abweichung). Die Deutsche X-trackers Msci All China Equity-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Buy"-Rating bedacht. Unterm Strich erhält erhält die Deutsche X-trackers Msci All China Equity-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Buy"-Rating.

2. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Der RSI der Deutsche X-trackers Msci All China Equity liegt bei 51,71, womit die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine Bewertung als "Hold". Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus. Der RSI für die Deutsche X-trackers Msci All China Equity bewegt sich bei 35,12. Dies gilt als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation, der ein "Hold" zugeodnert wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie die Einstufung "Hold".

3. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Deutsche X-trackers Msci All China Equity in den vergangenen Wochen jedoch deutlich eingetrübt. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Sell"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Deutsche X-trackers Msci All China Equity haben unsere Programme in den letzten vier Wochen eine erhöhte Aktivität gemessen. Dies deutet auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hin. Deutsche X-trackers Msci All China Equity bekommt dafür eine "Buy"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Sell" bewertet.