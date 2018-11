Deutsche X-trackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap: Aktienanalyse vom 03.11.2018: Tut sie es schon wieder?

Für die Aktie Deutsche X-trackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap stehen per 02.11.2018 23,42 USD an der Heimatbörse NYSE Arca zu Buche.

Deutsche X-trackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 4 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 4 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Relative Strength Index: Mithilfe des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, lässt sich eine Aussage treffen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dazu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Schauen wir auf den RSI der letzten 7 Tage für die Deutsche X-trackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap-Aktie: der Wert beträgt aktuell 27,84. Demzufolge ist das Wertpapier überverkauft, wir vergeben somit ein "Buy"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt unsere Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Entgegen dem RSI7 ist Deutsche X-trackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap hier weder überkauft noch -verkauft. Für den RSI25 wird das Wertpapier daher mit "Hold" eingestuft. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Deutsche X-trackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap damit ein "Buy"-Rating.

2. Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Deutsche X-trackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap-Aktie beträgt dieser aktuell 30,17 USD. Der letzte Schlusskurs (23,42 USD) liegt damit deutlich darunter (-22,37 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Deutsche X-trackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap somit eine "Sell"-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Für diesen Wert (24,33 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-3,74 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Deutsche X-trackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. In Summe wird Deutsche X-trackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Hold"-Rating versehen.

3. Sentiment und Buzz: Während der letzten Wochen war keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Deutsche X-trackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap in Social Media zu beobachten. Es gab keine grundlegende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine "Hold"-Bewertung. Die Intensität bzw. vereinfacht ausgedrückt die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Deutsche X-trackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal. Dies führt zu einem "Hold"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Hold"-Rating.