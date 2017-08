Deutsche Wohnen profitiert von steigenden Mieten und geringen Leerständen

FRANKFURT/BERLIN (dpa-AFX) - Der Immobilienkonzern Deutsche Wohnen hat im ersten Halbjahr dank steigender Mieten und niedriger Leerstände mehr verdient.



Das operative Ergebnis - gemessen an der für die Branche wichtigen Kenngröße Funds from Operations I (FFO I) - legte um 11 Prozent auf 221 Millionen Euro zu, wie das MDax -Unternehmen am Freitag mitteilte. Unter dem Strich blieb ein Gewinn von 672,0 Millionen Euro. Das war fast vier Prozent mehr als im Vorjahr. Hier profitierte die im MDax notierte Gesellschaft von einer Aufwertung ihrer Immobilien.

Für das Gesamtjahr bestätigte Deutsche Wohnen seine Prognose. 2017 peilt der Konkurrent von Vonovia , LEG Immobilien und TAG Immobilien einen FFO I in Höhe von rund 425 Millionen Euro an. Die Deutsche Wohnen vermietet bundesweit rund 160 000 Wohnungen und Gewerbeeinheiten. Die meisten Objekte liegen in Ballungszentren, wo es immer weniger bezahlbaren Wohnraum gibt./mne/stb