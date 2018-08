Deutsche Wohnen profitiert von Wohnungsknappheit in Metropolen

BERLIN (dpa-AFX) - Steigende Mieten haben dem Immobilienkonzern Deutsche Wohnen im ersten Halbjahr Auftrieb gegeben.



Die meisten Immobilien des Konzerns liegen in Ballungszentren, wo es immer weniger bezahlbaren Wohnraum gibt. Im ersten Halbjahr legte das operative Ergebnis (Funds from Operations I, FFO I) im Jahresvergleich um 12,5 Prozent auf 248,5 Millionen Euro zu, wie das MDax -Unternehmen am Dienstag in Berlin mitteilte.

Für das Gesamtjahr peilt der Konkurrent von Vonovia , LEG Immobilien und TAG Immobilien bei dieser Kenngröße weiterhin rund 470 Millionen Euro an. Das wären fast neun Prozent mehr als 2017.

Unter dem Strich blieben im ersten Halbjahr 652,7 Millionen Euro als Gewinn hängen. Das war ein Rückgang im Vergleich zum Vorjahr von 2,9 Prozent. Die Deutsche Wohnen vermietet bundesweit mehr als 160 000 Wohnungen und Gewerbeeinheiten. Zum Portfolio gehören auch Pflegeheime./mne/jha/