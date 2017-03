Deutsche Wohnen kauft für rund 655 Millionen Euro Liegenschaften in Berlin

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Wohnen":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Immobilienkonzern Deutsche Wohnen baut sein Geschäft in Berlin mit Wohnungskäufen aus.



Bei der Transaktion mit einem Volumen von rund 655 Millionen Euro gehe es um knapp 4200 Einheiten, teilte die Gesellschaft am Montag mit. Davon seien rund 3900 Wohn- und 270 Gewerbeeinheiten. Das Portfolio bestehe im Wesentlichen aus hochwertigen Altbau-Gebäuden in zentralen Lagen, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts erbaut wurden und nur einen geringen Investitionsbedarf aufwiesen, hieß es.

Der Kaufpreis von etwa 2390 Euro je Quadratmeter impliziere einen Multiplikator von 20 auf Basis von Neuvermietungsmieten und 30 auf Basis derzeitiger Vertragsmieten. Die durchschnittliche monatliche Vertragsmiete der Wohnungen zum Ankaufszeitpunkt betrage 6,92 Euro pro Quadratmeter und die Leerstandsquote biete mit knapp 7 Prozent weiteres Potenzial zur Optimierung, hieß es weiter. Finanziert werde der Kauf aus den Emissionserlösen der jüngst platzierten neuen Aktien und Wandelschuldverschreibungen. Ein Abschluss sei für das zweite Quartal 2017 zu erwarten./jha/she/fbr