Deutsche Wohnen: Über eine halbe Mio. Aktien zurückgekauft!

Vielleicht ist es gar nicht so schlecht im Hinblick auf den Aktienkurs, dass bei der Deutsche Wohnen SE derzeit ein Programm zum Rückkauf eigener Aktien läuft. Denn das sorgt für eine gewisse zusätzliche Nachfrage nach den Aktien, was in Zeiten sehr volatiler Märkte – Stichwort Corona – der Aktie etwas Unterstützung geben kann. Seit Mitte November 2019 läuft das Aktienrückkauf-Programm bei ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung