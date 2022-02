Deutsche Wohnen SE: Jetzt könnte alles passieren

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Wohnen":

Nachdem die Annahmefrist für die zweite Übernahmeofferte in Höhe von 53 € pro Deutsche-Wohnen- Aktie im Oktober 2021 verstrichen war, meldete Vonovia, rund 87,6% der Stimmrechte an Deutsche Wohnen zu halten. Der Anteil am Kapital beträgt unseren Recherchen zufolge rund 86,9%. Damit wird Deutsche Wohnen künftig als Tochtergesellschaft in der Konzernbilanz von Vonovia konsolidiert.



