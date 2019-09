Deutsche Wohnen: Da muss man staunen!

Deutsche Wohnen notiert aktuell (Stand 12:35 Uhr) mit 31.94 EUR mehr oder weniger gleich (-0.04 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist Xetra.

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Deutsche Wohnen erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 17 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Hold" und setzt sich aus 8 "Buy"-, 7 "Hold"- und 2 "Sell"-Meinungen zusammen. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor. Dabei kam es zu 7 Buy, 4 Hold und 2 Sell-Einstufungen. Dies entspricht auf kurzfristiger Betrachtungsbasis für uns einer Gesamteinschätzung "Hold". Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (37,94 EUR für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 18,74 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 31,95 EUR), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Buy"-Empfehlung dar. Deutsche Wohnen erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Hold"-Bewertung.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -25,56 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("") liegt Deutsche Wohnen damit 37,76 Prozent unter dem Durchschnitt (12,2 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "" beträgt 12,2 Prozent. Deutsche Wohnen liegt aktuell 37,76 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".

3. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 21,91 liegt Deutsche Wohnen unter dem Branchendurchschnitt (93 Prozent). Die Branche "" weist einen Wert von 303,77 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Buy"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.