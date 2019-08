Deutsche Wohnen-Aktie: Das sollten Sie als Anleger beachten!

Die Aktie der Berliner Wohnungsgesellschaft, Deutsche Wohnen, hat in den letzten Wochen starke Verluste hinnehmen müssen. Grund ist die bundesweit geltende Mietpreisbremse. Seit dem 1. Juli hat die Deutsche Wohnen die Mietenpolitik an die Einkommens- und Lebensverhältnisse ihrer Mieter angepasst. Der Kurs der Aktie hat sich seit Anfang Juli um fast 30 Prozent ermäßigt, am Dienstag wurde bei 29,52 Euro der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung