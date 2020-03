Deutsche Wohnen-Aktie: Wie sollten sich Anleger nun verhalten?

Die Aktie von Deutsche Wohnen ist in den letzten Wochen im Zuge der allgemeinen Korrektur an den Märkten deutlich zurückgekommen. Seit dem 24. Februar, als die erste Verkaufswelle über die Märkte hereinbrach, belaufen sich die Verluste auf mehr als 18 Prozent. Allein am Donnerstag ging es für den Kurs um 5,5 Prozent abwärts, beim Stand von 31,65 Euro wurde der niedrigste ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



