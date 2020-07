Deutsche Wohnen-Aktie: Kaufen, Halten oder Verkaufen?

Die Deutsche Wohnen-Aktie hat im Zuge der weltweiten Börsenturbulenzen starke Verluste hinnehmen müssen. Mit fast 29 Prozent fielen sie jedoch bei weitem nicht so stark aus wie im Gesamtmarkt (DAX), der rund 39 Prozent verlor. Am 19. März sank der Kurs auf ein Mehrjahrestief bei 27,66 Euro, ehe die Käufer an den Markt zurückkehrten und eine Erholungsbewegung einleiteten.

Anfang Juni stieg der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung