Deutsche-Wohnen-Aktie: Ist das die Lösung?

Am Montag trat in Berlin die zweite Stufe des Mietendeckels in Kraft. Jene sieht vor, dass zu hohe Mieten reduziert werden müssen. Hält sich ein Vermieter nicht daran, drohen hohe Bußgelder. Das Thema sorgt für viel Aufregung und geht auch an dem DAX-Konzern Deutsche Wohnen nicht spurlos vorbei. Es wurden bereits Schritte unternommen, um den geringeren Einnahmen zu begegnen. Wie der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



