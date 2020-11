Deutsche-Wohnen-Aktie: Glück im Unglück!

Die fetten Jahre scheinen für die Deutsche Wohnen für den Moment vorbei zu sein. Lange Zeit konnte das Unternehmen sich aufgrund des Immobilien-Booms in Berlin über sprudelnde Einnahmen freuen. Durch den Mietendeckel in der Hauptstadt, welcher jüngst in eine neue Stufe überging, müssen jetzt aber unzählige Mieten gesenkt werden. Das sorgt auch bei den Anlegern für miese Stimmung. Zwar steht noch ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



