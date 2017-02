Deutsche Wohnen AG: Erwartungen übertroffen!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Wohnen":

die Deutsche Wohnen AG lag erneut über unseren Erwartungen. In den ersten drei Quartalen 2016 erwirtschaftete das Unternehmen einen Gewinn von 618 Mio €. Erfreulich stellte sich auch die Entwicklung des FFO mit einem Zuwachs von 32% auf 301 Mio € dar. Da sich derzeit im Berliner Wohnungsmarkt deutlich höhere Preise erzielen lassen, stellte das Unternehmen weitere Neubewertungsgewinne in Aussicht.

Bis 2021 will Deutsche Wohnen in Wohnungen mit überdurchschnittlichen Zukunftsperspektiven investieren

Nach Ansicht des Managements steht Berlin erst am Anfang einer glänzenden Entwicklung hin zu einer internationalen Metropole. Um diesem Umstand gerecht zu werden, wurde das bestehende Investitionsprogramm von 0,4 auf 1,0 Mrd € ausgeweitet. Bis 2021 will Deutsche Wohnen damit in 30.000 Wohnungen mit überdurchschnittlichen Zukunftsperspektiven investieren.

Zudem wurde ein Nachverdichtungs- und Neubauprogramm in Höhe von 0,5 Mrd € verabschiedet, um die bestehenden Flächen besser zu nutzen und 2.200 neue Wohnungen zu schaffen. Per Ende September 2016 umfasste das Portfolio rund 160.000 Wohn- und Gewerbeeinheiten im Wert von 13,5 Mrd €. Nach Abzug des Fremdkapitals entsprach dies einem Nettoimmobilienvermögen (NAV) von rund 26 € pro Anteilsschein.

