Deutsche Wirtschaft will schnelle Klarheit über Brexit-Konditionen

BERLIN (dpa-AFX) - Die deutsche Wirtschaft dringt auf schnellstmögliche Rechtssicherheit über die Konditionen des EU-Austritts Großbritanniens.



Der Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI), Dieter Kempf, sagte der Deutschen Presse-Agentur: "Je konkreter die britische Regierung ihr Austrittsgesuch formuliert, desto besser. Die Wirtschaft braucht schnellstmöglich Klarheit und Rechtssicherheit."

Ungeachtet des Terroranschlags von London will Premierministerin Theresa May wie geplant am kommenden Mittwoch (29. März) den Austritt ihres Landes aus der Europäischen Union beantragen. Damit können dann die Austrittsverhandlungen mit Brüssel beginnen.

Kempf argumentierte, es werde ohnehin schwierig, "negative Folgen insbesondere für die Unternehmen im Vereinigten Königreich abzuwenden. Die EU ist der wichtigste Exportmarkt für die britische Wirtschaft. 44 Prozent der Exporte gehen von der Insel in die EU. Deutschland exportiert nicht einmal acht Prozent ins Vereinigte Königreich."

"Tempo ist das Gebot der Stunde. Es ist mit einem langwierigen Ratifizierungsprozess zu rechnen", sagte Kempf. "Deshalb bleiben den Verhandlungspartnern im besten Falle gerade einmal zwölf Monate, um sich auf ein Abkommen zu einigen."/rm/DP/he