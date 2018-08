Deutsche Wirtschaft warnt vor Nafta-Bruch

BERLIN (dpa-AFX) - Die deutsche Wirtschaft hat vor einem Ende des nordamerikanischen Freihandelsabkommens Nafta zwischen den USA, Mexiko und Kanada gewarnt.



"Bricht der Dreierpakt auseinander, würde dies auch die deutschen Unternehmen in Nordamerika treffen. Denn diese haben dort in Milliardenhöhe investiert und über Jahre umfassende Lieferketten aufgebaut", sagte Martin Wansleben, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK), am Dienstag in Berlin. "Die deutsche Wirtschaft ist deshalb auf eine enge wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen den USA, Mexiko und Kanada angewiesen."

Die USA und Mexiko hatten sich am Vorabend grundsätzlich auf einen neuen Handelsvertrag geeinigt. Fraglich ist aber, ob auch Kanada dabei mitmachen wird - hier laufen die Verhandlungen noch. Daher verfolge die deutsche Wirtschaft gespannt die Entwicklung, sagte Wansleben. "Angesichts der Ankündigungen eines Deals zwischen den USA und Mexiko herrscht hier zunächst Unsicherheit statt Erleichterung. Denn insbesondere eine nachhaltige Einigung aller drei NAFTA-Partner würde den Unternehmen endlich wieder mehr Planungssicherheit geben."

Zufrieden zeigten sich hingegen die Autobauer. "Die Einigung zwischen den USA und Mexiko ist positiv. Barrierefreier Handel im bisherigen Nafta-Raum ist für deutsche Hersteller und Zulieferer entscheidend. Denn die Wertschöpfungsketten in den drei Ländern sind eng verflochten", sagte der Präsident des Branchenverbandes VDA, Bernhard Mattes. Er warnte aber auch: "Jede Maßnahme, die den Warenaustausch beschränkt oder erschwert, würde diese Lieferketten für die USA empfindlich treffen." In Mexiko haben mehrere deutsche Autohersteller sowie Zulieferer Werke errichtet und beliefern von dort aus den wichtigen US-Markt./bvi/DP/fba