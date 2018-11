Deutsche Wirtschaft schrumpft erstmals seit Anfang 2015

WIESBADEN (dpa-AFX) - Die deutsche Wirtschaft ist in den Sommermonaten erstmals seit mehr als drei Jahren wieder geschrumpft.



Im dritten Quartal sei die Wirtschaftsleistung im Quartalsvergleich um 0,2 Prozent gesunken, teilte das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden in einer ersten Schätzung mit. Volkswirte hatten für die Monaten Juli bis September im Mittel mit einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts (BIP) gerechnet, aber nur um 0,1 Prozent.

Im dritten Quartal gab es den ersten Rückgang der Wirtschaftsleistung seit Anfang 2015. Der zuvor kräftige Aufschwung wurde damit vorerst unterbrochen. Im zweiten Quartal war die größte europäische Volkswirtschaft noch um 0,5 Prozent und im Auftaktquartal um 0,4 Prozent im Quartalsvergleich gewachsen./jkr/mis