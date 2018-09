Deutsche Wirtschaft mahnt EU zu Geschlossenheit und Mut

STRASSBURG (dpa-AFX) - Vor der Rede zur Lage der Europäischen Union verlangt die deutsche Wirtschaft von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker ein Bekenntnis zu Reformen und einem funktionierenden Binnenmarkt.



"Das Zeitfenster für Veränderungen in Europa steht nur noch einen Spalt offen", sagte der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertags, Eric Schweitzer, der Deutschen Presse-Agentur. Juncker müsse erklären, "warum die EU unverzichtbar ist für die Zukunft unseres Kontinents und unserer Unternehmen".

Juncker legt in der Rede am Mittwoch zum letzten Mal vor der Europawahl seine Pläne für die kommenden Monate dar. Er gibt das Amt 2019 ab. Themen dürften neben Migration und Grenzschutz auch der Brexit, der Kampf gegen Propaganda im Internet und die Abschaffung der Zeitumstellung sein. Schweitzer betonte: "Wir brauchen für die kommenden Jahre eine geschlossen und mutig auftretende EU." Nur so könne sie Unternehmen und Bürger für sich gewinnen.

Es sei gut, dass die EU mit den USA über einen Abbau von Handelshemmnissen rede. Dabei dürfe sich die EU aber nicht auseinanderdividieren lassen. Ähnliches gelte beim Brexit: Zölle nach dem britischen EU-Austritt müssten vermieden werden, womöglich mit einer Zollunion. Oberste Priorität der Unternehmen sei jedoch, dass der Binnenmarkt keinen Schaden nehme./vsr/DP/jha