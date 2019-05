Die Deutsche Wirtschaft kürt 20 Innovatoren des Jahres und Dr. Wladimir Klitschko nimmt Ehrenpreis entgegen (FOTO)

Düsseldorf (ots) -Vom weltmarktführenden Konzern bis zum Startup, vom Standort biszum Einzelberater: Bei der Verleihung zum "Innovator des Jahres 2019"wurden innovative Leistungen im Bereich Management, Technologie,Digitalisierung, Produkte und Beratung ausgezeichnet.Verliehen wurde der Wirtschaftspreis vom Unternehmermedium DieDeutsche Wirtschaft (DDW). Den Festakt mit herausragendenUnternehmern und beeindruckenden Innovationen mit 300 anwesendenGäste im Wirtschaftsclub Düsseldorf eröffnete der Herausgeber undGründer von DDW, Michael Oelmann. Neben einem Weltstar gehörte dieBühne anschließend 20 herausragenden Beispielen von Innovation undNeuerungskraft sowie einer Reihe von illustren Laudatoren. Sowürdigten die Preisträgerinnen der letzten Jahre, Sevgi Ates (AtesGmbH), Jeannine Halene (Vorzeige Helden/Fan Factory Werbeagentur) undChristine Walker (PLU Campus & Top Assistant GmbH) die Nominierten.Auch Armin Reins, Chef der meistausgezeichneten B2BFullservice-Agentur Deutschlands, Reinsclassen, hielt eine illustreRede auf "seine" Innovatoren-Gruppe.Besonders spannend wurde es, als die Umschläge mit den Gewinnernder zusätzlichen Publikumspreise vorgetragen wurden. Denn 80.000Unternehmer und Führungskräfte wurden von DDW eingeladen, ihre Stimmefür die Publikumspreise zum Wirtschaftspreis abzugeben. Mit Fug undRecht kann der Preis "Innovator des Jahres" als größterPublikumspreis der deutschen Wirtschaft bezeichnet werden: Mit sageund schreibe 13.115 Votings von Unternehmern wurde in diesem Jahreine neue Rekordmarke bei den Stimmen gesetzt. Am meisten überzeugtedie Smarthome-Lösung GROHE Sense, die Wasserschäden verhindert, bevorsie entstehen, das innovative Stromgewinnungssystem aus Abwärme vonAAA Efficiency sowie Phoenix Contact E-Mobility, die mit ihremHPC-Ladesteckersystem E-Mobilität deutlich beschleunigen.Auch am Abend selbst war das Publikum gefragt, denn während derbegleitenden Liveberichterstattung auf Facebook war auch dieSocial-Media-Gemeinde aufgefordert, ihren Favoriten aus den 20Innovatoren zu wählen. Gewinnerin hier war Cordula Vis-Paulus, diemit einer innovativen Methode das "leidige Thema" Betriebsrenten inUnternehmen mit neuem Leben erfüllt.Höhepunkt des Abends war dann die Verleihung des Ehrenpreises"Innovator des Jahres" an Dr. Wladimir Klitschko. Der Karriereweg desam längsten amtierenden Box-Schwergewichtsweltmeisters hat WladimirKlitschko heute zu einem erfolgreichen Unternehmen, Buchautor, Coachund Universitätsdozenten gemacht. "Als Vermittler derLebensphilosophie "Challenge Management" und Entwickler der Methode"F.A.C.E. the Challenge" steht er zusammen mit seiner eigenenLebensgeschichte im doppelten Sinne vorbildhaft für die Fähigkeit,Veränderungen aktiv voranzutreiben", heißt es dazu in der Begründungzur Auszeichnung des Mediums DDW Die Deutsche Wirtschaft. Inbesonders lebhaften Bildern schilderte der Laudator auf denEhrenpreisträger, der Geschäftsführer der Handelsblatt Media Group,Frank Dopheide, die Entwicklung des Sportstars zum Unternehmer.Dopheide beschrieb die faszinierenden Parallelen, die sich aus denMethoden des Boxweltmeisters auf die Entwicklung von Personen undUnternehmen schließen lassen.In einer langen und persönlichen Ansprache wendete sichanschließend Wladimir Klitschko an das Publikum. "Ich bin froh, dassich das Leben von Menschen verbessern kann durch die Methode, die ichins Leben gerufen habe", berichtete Klitschko. Er habe schon vielePreise gewonnen, aber er habe sich nie vorstellen können, einmal den"Innovator des Jahres" zu erhalten, zeigte sich der Ehrenpreisträgererfreut. Der Preis sei für ihn eine Motivation, weiterzugehen undsich innovativ weiterzuentwickeln.Die Preisträger "Innovator des Jahres 2019" lauten:Innovationsraum & Technologieregion Kärnten | FUJIFILM Europe | FunkGruppe | GEFU | REINER SCT | AAA EFFICIENCY | Jobsnavi | GSI ONE |INOPTEC | MEERX | Cordula Vis-Paulus | Hermann Hänsler |JK-Export-Import-Agentur | QMC Unternehmensberatung | DERMALOG |GROHE | GRUNDFOS | HAWE | PHOENIX CONTACT E-Mobility | Wemhöner undEhrenpreisträger Dr. Wladimir KlitschkoZu den Preisträgern:https://die-deutsche-wirtschaft.de/die-nominierten-2019/#InnovatordesJahres2019Über DDWDie Deutsche Wirtschaft (DDW) ist mit seinem Medienangebot imBereich der Spitzenentscheider der deutschen Unternehmenslandschaftverankert und verfügt mit 1,7 Mio. PI p.a. Online, 7 Mio. Reichweitep.a. in Social Media und vor allem seinem Mailnewsletter mit 80.000Empfängern über die höchsten Reichweiten in der Zielgruppe derFirmeninhaber, GF und Vorstände.Zu ihren Medienangeboten gehören mit stark wachsenden Reichweitenauch Bewegtbildinhalte, die in Form von Themensendungen "Die DeutscheWirtschaft TV" auch terrestrisch ausgestrahlt werden. ZahlreicheEventkooperationen auf Top-Ebene ergänzen das Netzwerk, wie das WorldEconomic Forum oder der Wirtschaftsgipfel sowie der eigene Preis"Innovator des Jahres".Im Bereich der Unternehmensanalysen bietet DDW mit seinen diversenTop-Rankings Goldstandards im Bereich der Datenbankangebote an. 