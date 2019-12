Deutsche Wirtschaft hofft auf Augenmaß Russlands im Streit um US-Sanktionen wegen Nord Stream II

Osnabrück (ots) - Deutsche Wirtschaft hofft auf Augenmaß Russlands im Streit umUS-Sanktionen wegen Nord Stream IIOstausschuss-Chef Hermes: EU muss Euro als Handelswährung gegenüber Dollarstärker durchsetzenOsnabrück. Im Konflikt um die von den USA verhängten Strafmaßnahmen gegenUnternehmen, die die umstrittene Ostseepipeline Nord Stream II bauen, warnt derVorsitzende des "Ost-Ausschuss - Osteuropaverein der Deutschen Wirtschaft(OAOEV)" vor einer Sanktionsspirale. "Von Gegensanktionen, wie sie nun einigefordern, halte ich nichts. Dann geraten wir weiter in eine Abwärtsspirale. Ichhoffe daher, dass die von Russland angekündigten Gegenmaßnahmen maßvollausfallen und nicht weiter Öl ins Feuer gießen", sagte Oliver Hermes der "NeuenOsnabrücker Zeitung" (NOZ).Hermes appellierte an die EU, "auf Dauer Instrumente zu entwickeln, mit denennegative Effekte der US-Politik auf europäische Unternehmen minimiert werden.Das ist eine Frage der europäischen Souveränität und Selbstachtung." DerOstausschuss-Vorsitzende betonte: "Man wird nicht von heute auf morgen dieAbhängigkeit vom Dollar bei Handelsgeschäften beseitigen, kann aber den Euro alsHandelswährung stärker durchsetzen. Dies wäre ein Schritt." Zudem müsse man denAmerikanern auf diplomatischem Wege verdeutlichen, "dass dieses einseitige,unabgestimmte Vorgehen nur Wasser auf die Mühlen ihrer Gegner ist und dietransatlantische Partnerschaft zerstört".Die von Washington verhängten exterritorialen Sanktionen hält Hermes für"völkerrechtswidrig". "Das ist ein Tabubruch, denn es werden Unternehmen auseuropäischen Partnerländern sanktioniert. Besonders kritisch ist es, wennSanktionen auch noch so gestaltet werden, dass die US-amerikanische Wirtschaftvon ihnen profitiert. Das ist der Fall, wenn man russische Energielieferungenunterbindet und gleichzeitig Lieferungen von amerikanischem Flüssiggasunterstützt."_____________________________________________________________________Deutsche Wirtschaft fordert EU-Strategie für Investitionen entlang derchinesischen SeidenstraßeOstausschuss-Chef Hermes: Brauchen einen Investitionsfonds, um konkurrieren zukönnen - "Blick auf Eurasische Wirtschaftsunion richten"Osnabrück. Nach Ansicht der deutschen Wirtschaft muss die EU dem Vormarsch derchinesischen Wirtschaft durch die Seidenstraßen-Initiative strategischerbegegnen. "Wir brauchen einen speziellen Investitionsfonds fürInfrastrukturprojekte in den Ländern entlang der neuen Seidenstraße. Um mitChina in der Region wirtschaftlich konkurrieren und eigene Standards durchsetzenzu können, muss die EU bei Finanzierungsmöglichkeiten dringend attraktiverwerden", sagte der Vorsitzender des "Ost-Ausschuss - Osteuropaverein derDeutschen Wirtschaft (OAOEV)", Oliver Hermes, der "Neuen Osnabrücker Zeitung"(NOZ). Erst dann werde es "europäischen Unternehmen gelingen, anSeidenstraßenprojekten in größerem Umfang zu partizipieren".Weiter sagte Hermes: "Wir dürfen nicht länger zusehen, wie China mit großerfinanzieller Power bilaterale Projekte in Südosteuropa, dem Südkaukasus oderZentralasien realisiert und dabei immer stärker seine Spielregeln durchsetzt.Die EU muss hier selbstbewusster und strategischer agieren." Anstelle "ständigüber die 'Belt & Road Initiative' zu klagen, müssen wir sie von europäischerSeite aus aktiv mitgestalten", betonte der Ostausschuss-Vorsitzende. Vieleöstliche Nachbarn warteten nur darauf, ihre Infrastruktur auszubauen und bessermit der EU zu verknüpfen. "Wir sehen hier eher die Chancen als mögliche Gefahrendurch eine wachsende Abhängigkeit von China. Das Potenzial werden wir aber nurausschöpfen, wenn sich die EU durch aktives Handeln zu einem ebenbürtigenPartner entwickelt", sagte Hermes der "NOZ" weiter.Von der neuen EU-Kommission unter der Führung von Ursula von der Leyen erwartetder Ostausschuss-Vorsitzende, "dass sie endlich Verhandlungen mit derEurasischen Wirtschaftsunion aufnimmt, um zu einheitlichen Lösungen beiZollfragen, Zertifizierungen, Standards und Visa-Fragen zu kommen. Es geht daimmerhin um einen Markt mit 180 Millionen Menschen in direkter Nachbarschaft derEU. Hier liegt ein riesiges Wachstumspotenzial brach."Hermes kritisierte: "In Brüssel heißt es aber immer, solange es keineNormalisierung der Beziehungen mit Russland gibt, wolle man keine offiziellenGespräche führen." Dabei sehnten Kasachstan, Armenien oder Belarus einen Dialogherbei. "Das muss man endlich berücksichtigen und sie nicht wegen Russland inSippenhaft nehmen", sagte Hermes und betonte: "Fortschritte in Richtung einesgemeinsamen Wirtschaftsraums mit der Eurasischen Wirtschaftsunion sind imInteresse aller Europäer." Der Eurasischen Wirtschaftsunion gehören Russland,Belarus, Armenien, Kasachstan und Kirgisien an.