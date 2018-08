WIESBADEN (dpa-AFX) - Die deutsche Wirtschaft ist im zweiten Quartal um 0,5 Prozent gegenüber dem Vorquartal gewachsen.



Dies teilte das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden in einer ersten Schätzung mit. Zudem wurde das Wachstum im ersten Vierteljahr von 0,3 auf 0,4 Prozent korrigiert. Analysten hatten für das zweite Quartal im Mittel mit plus 0,4 Prozent gerechnet./mar/bgf