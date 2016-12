Düsseldorf (ots) - Aldi Nord beendet den Krawattenzwang undVolkswagen macht Englisch zur offiziellen Konzernsprache. Initiativenfür eine offenere Unternehmenskultur finden sich in der deutschenWirtschaft immer häufiger. Kein Wunder, dass auch die Ansprache per"Sie" in immer mehr Unternehmen infrage gestellt wird. DieOnline-Jobbörse StepStone und die Personal- und ManagementberatungKienbaum haben 17.000 Fachkräfte zu Hierarchie undOrganisationsstruktur in ihren Unternehmen befragt: Nur drei Prozentder Befragten geben an, dass sich an ihrem Arbeitsplatz alleMitarbeiter siezen. "Der Abschied vom Sie ist dabei kein einfacherAusdruck des Zeitgeistes. Er hat vielmehr damit zu tun, wie Menschenheute zusammenarbeiten. Es ist wichtig, dass Entscheidungen schnellund nicht mehr nur von Führungspersonen getroffen werden können. Insolchen dynamischen Umfeldern werden Hierarchien zum Hindernis füreffizientes Arbeiten. Das Du ist ein Ausdruck der Revolution, diegerade in der deutschen Wirtschaft stattfindet", erklärt Dr.Sebastian Dettmers, Geschäftsführer StepStone.de.Jede dritte Fachkraft duzt alle Kollegen und VorgesetztenDie häufigste Form der Ansprache ist das "Sie" schon lange nichtmehr - in den meisten Unternehmen scheint vielmehr eine Mischkulturje nach Funktion vorzuherrschen. Knapp Zweidrittel (63 Prozent) derbefragten Fachkräfte ist mit einigen Kollegen per "Du", während siedie Führungsebene mit "Sie" ansprechen. Tendenziell ist diesegemischte Umgangsform in größeren Unternehmen häufiger üblich als inkleineren. Bei Arbeitgebern mit 500 bis 1.000 Mitarbeitern steigt derWert sogar auf 70 Prozent, Konzerne mit Mitarbeiterzahlen zwischen20.000 und 50.000 kommen auf 71 Prozent. "Im Zuge der Digitalisierungmüssen sich auch Großunternehmen und Konzerne wandeln. AlsArbeitgeber stehen sie nun mit erfolgreichen Start-ups im Wettbewerbum die besten Köpfe. Starre Strukturen abzubauen, ist daher für vieleArbeitgeber sinnvoll", sagt Walter Jochmann, Geschäftsführer beiKienbaum. In kleineren Unternehmen geht es im Schnitt nochinformeller zu. Sie setzen zu einem höheren Anteil auf die reineDu-Form. Während im Gesamtschnitt der Befragten jeder Dritte alleKollegen und Vorgesetzten duzt, ist es in Unternehmen mit weniger als50 Mitarbeitern die Hälfte aller Fachkräfte.PR-Spezialisten und IT-Fachkräfte haben das "Sie" mehrheitlichabgeschafftIn einigen Branchen ist die Ansprache per "Sie" deutlich seltenerals in anderen. Im Bereich Public Relations und in der IT &Internet-Branche sind mehr Fachkräfte mit allen Kollegen per "Du" alsin allen anderen Branchen (jeweils 70 Prozent). In derMetallindustrie (21 Prozent), in Banken (20 Prozent) und imöffentlichen Dienst (15 Prozent) sind die Vergleichswerte deutlichniedriger.Die hier angeführten Ergebnisse sind eine Vorauswertung einergemeinsamen Studie von StepStone und Kienbaum. Die gesamte Studiewird im Frühjahr 2017 veröffentlich werden und ein umfassendes Bildvon Organisationsformen Deutscher Unternehmen zeichnen.Über KienbaumKienbaum Consultants International ist eine Personal- undManagementberatung, die den Menschen in den Mittelpunkt ihresBeratungsportfolios stellt. Das Unternehmen ist darauf spezialisiert,Menschen in Organisationen zu bewegen und so Veränderungen zum Erfolgzu führen. Kienbaum ist in den Geschäftsfeldern Executive Search,Human Capital Services, Change- und Organisations-Beratung undKommunikation tätig. Dabei greifen die interdisziplinären Teams aufjahrzehntelange Beratungserfahrung, fundiertes Branchen-Know-how unddie anwendungsorientierten wissenschaftlichen Erkenntnisse desKienbaum-Forschungsinstituts zurück. Kienbaum wurde vor mehr als 70Jahren in Deutschland gegründet und wird heute als Familien- undPartnerunternehmen geführt. Das Beratungsunternehmen unterhält nebenseinem Hauptsitz in Gummersbach Standorte in 18 Ländern auf vierKontinenten. www.kienbaum.comÜber StepStoneStepStone ist die führende Online-Jobbörse in Deutschland. DasAngebot von StepStone ist mit mehr als 12 Millionen Besuchen imNovember 2016 das meistgenutzte im Wettbewerbsumfeld (Quelle: IVW).StepStone beschäftigt mehr als 2.000 Mitarbeiter und betreibt nebenwww.stepstone.de Online-Jobbörsen in weiteren Ländern. Das 1996gegründete Unternehmen ist eine Tochter der Axel Springer SE.Pressekontakt:KontaktStepStone Deutschland GmbHPresseteamTelefon: (0211) 93493- 5746 / -5731 / -5715E-Mail: presse@stepstone.dewww.stepstone.deKontaktKienbaum Consultants InternationalMartin Lücker, PressesprecherTelefon: +49 221 801 72-537E-Mail: martin.luecker@kienbaum.dewww.kienbaum.comOriginal-Content von: StepStone Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell