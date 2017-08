Deutsche Winzer erwarten 2017 einen Spitzenjahrgang

Berlin (ots) - Spätfrost im April verursacht kaum Schäden / Lesebeginnt etwa zwei Wochen früherBerlin, 24. August 2017 - Die deutschen Winzer erwarten diesesJahr einen Spitzenjahrgang. Wenn die Weinberge in den kommendenWochen von extremen Wettersituationen verschont bleiben, beginnt dieLese bereits deutlich vor dem jährlichen Mittel. "Am Mittelrhein istdie Blüte Anfang Juni rund drei Wochen früher als gewöhnlicheingetreten", sagte Cecilia Jost vom Prädikatsweingut Toni Jost inBacharach dem Wirtschaftsmagazin 'Capital' (Ausgabe 09/2017). 100Tage später, so die Faustformel, beginnt die Lese. "Wenn alles sobleibt, wird 2017 ein geiler Jahrgang", sagte die 32-jährigeWinzerin. Das Deutsche Weininstitut spricht von einem qualitativ sehrguten Jahrgang. Auch die Ernte dürfte ähnlich ertragreich ausfallenwie in den vergangenen Jahren mit rund neun Millionen HektoliternWeinmost und damit etwas weniger als 2016.Damit hatte im Frühjahr niemand gerechnet. Spätfrost mitTemperaturen von bis zu minus sieben Grad hatte Ende April in allen13 Weinbauregionen Deutschlands gewütet. Einige Winzer befürchtetenAusfälle von bis zu 95 Prozent. Der gesamte Jahrgang schien inGefahr. In den Frostnächten hatten einige Winzer verzweifeltversucht, die Triebe zu retten, in dem sie hunderte Paraffinfackelnin ihren Weinbergen aufstellten oder Hubschrauber einsetzten, umwarme Luft an den Boden zu verwirbeln. Die Schäden fielen sodrastisch aus, weil eine Wärmeperiode zuvor den Wein hatte austreibenlassen und viele der jungen Triebe erfroren."Ab Mai hatten wir dann einen hervorragenden Vegetationsverlauf",sagte Kellermeister Odin Bauer vom Weingut Johannes von Gleichensteinam Kaiserstuhl. Die Natur hätte die meisten Schäden reguliert. DasJuliusspital in Würzburg hatte im Frühjahr bereits die halbe Ernteabgeschrieben. "Mittlerweile sind wir aber zuversichtlich, 80 Prozentder Menge des extrem guten Vorjahres ernten zu können", sagteWeingutsleiter Horst Kolesch. Also knapp unter dem Durchschnitt."Qualitativ wird das aber ein sehr, sehr guter Jahrgang." Gleicheserwartet auch Stephan Attmann vom Weingut von Winning in der Pfalz.Die Entwicklung der Trauben liege derzeit deutlich über demlangjährigen Mittel. "Wenn nichts mehr passiert, gehen wir von einerguten, aber nicht sehr großen Erntemenge aus", sagte der Winzer ausDeidesheim.Pressekontakt:Jens Brambusch, Redaktion 'Capital'Telefon: 030/220 74-5127E-Mail: brambusch.jens@capital.dewww.capital.deOriginal-Content von: Capital, G+J Wirtschaftsmedien, übermittelt durch news aktuell