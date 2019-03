Deutsche Wildtier Stiftung vergibt Forschungspreis in Höhe von insgesamt bis zu 50.000 Euro / Im Fokus stehen heimische Wildtiere - ab heute können Bewerbungen eingeschickt werden

Finanztrends Video zu



Hamburg (ots) - Unterscheiden sich Stadt-Igel von ihren Verwandtenauf dem Land? Wie tickt die innere Uhr des Feldhamsters? Woüberwintert die Wiesenweihe? Mit diesen Fragen haben sich dieForschungspreisträger der Deutschen Wildtier Stiftung unter anderembeschäftigt - jetzt wird der Preis zum 13. Mal vergeben.Die Deutsche Wildtier Stiftung will Wildtiere und ihre Lebensräumein Deutschland schützen, Menschen für die Schönheit undEinzigartigkeit der heimischen Wildtiere begeistern und derNaturentfremdung entgegenwirken. Im Rahmen dieser Zielsetzungschreibt die Stiftung 2019 ihren mit insgesamt bis zu 50.000 Eurodotierten Forschungspreis aus. Eine fünfköpfige Jury wird über denzukünftigen Preisträger entscheiden, die Ausschreibung findet allezwei Jahre statt."Forschung an heimischen Wildtieren hat in Deutschland einenechten Seltenheitswert", erklärt Dr. Andreas Kinser, stellvertretenerLeiter Natur- und Artenschutz. "Obwohl es so viele Herausforderungenin einer sich ständig verändernden Umwelt gibt, sind die Bedingungen- gerade für Nachwuchsforscher - schlecht." Der Preis sollWissenschaftler fördern, die ein innovatives und fachlichhervorragendes Forschungsprojekt mit unmittelbarem Bezug zueinheimischen Wildtieren vorlegen. "Dabei kann es sich sowohl umnaturwissenschaftliche Projekte als auch um Projekte aus denGeisteswissenschaften handeln", so Kinser.Der Forschungspreis wird in Form eines Stipendiums zur Sicherungdes Lebensunterhaltes und/oder als Sachkostenzuschuss bewilligt. DieFörderrichtlinien können über die Homepagewww.DeutscheWildtierStiftung.de/Forschungspreis abgerufen werden.Pressekontakt:Eva Goris, Pressesprecherin, Christoph-Probst-Weg 4, 20251 Hamburg,Telefon 040 9707869-13, Fax 040 9707869-19,E.Goris@DeutscheWildtierStiftung.de, www.DeutscheWildtierStiftung.deOriginal-Content von: Deutsche Wildtier Stiftung, übermittelt durch news aktuell