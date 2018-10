Deutsche Wasserstrategie gesucht: Fachleute starten Beratung

BERLIN (dpa-AFX) - Die Qualität von Trink- und Badewasser in Deutschland ist sehr gut - aber Dünger und Pestizide, Mikroplastik, Medikamente, Klimawandel und alte Rohre stellen Probleme für die Wasserwirtschaft dar.



Um sie zu bewältigen, hat die Bundesregierung am Dienstag in Berlin einen "Nationalen Wasserdialog" gestartet, in dem Fachleute aus Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft zwei Jahre lang Lösungsvorschläge erarbeiten sollen. Auf deren Basis will das Bundesumweltministerium dann eine Wasserstrategie entwickeln.

"Wir müssen unseren Umgang mit Wasser in Zeiten des Klimawandels und neuer Schadstoffe überdenken", sagte Umweltministerin Svenja Schulze (SPD). Starkregen, trockene Sommer und ein enormer Sanierungsbedarf der teils jahrzehntealten Abwasser- und Trinkwasser-Infrastruktur erforderten neue Herangehensweisen. Das sei eine "Mammutaufgabe".

Zwar sei die Wasserqualität in den Flüssen in den vergangenen 30 Jahren dank Kläranlagen und mehr Umweltschutz deutlich besser geworden, teilte das Ministerium mit. Es gebe aber neue Probleme, etwa mehr Extremwetter als Folge des Klimawandels, Einträge von Medikamenten und Pflanzenschutzmitteln und der Verlust von Ufer und Auen durch Bebauung. Eine Wasserstrategie solle den Schutz der Wasserressourcen langfristig garantieren.

Leitungswasser in Deutschland kann man nach Behördenangaben bedenkenlos trinken, auch die meisten Badegewässer bekommen jedes Jahr eine sehr gute Qualität bescheinigt. Anders sieht es bei der sogenannten ökologischen Qualität der Gewässer aus, die unter anderem danach bewertet wird, welche Tiere und Pflanzen im Wasser leben. "Aktuell erreichen erst 8,2 Prozent den guten ökologischen Zustand", mahnte Hubert Weiger, der Chef der Umweltorganisation BUND./ted/DP/jha