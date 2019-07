Deutsche Wärmekonferenz 2019 - Wärmewende: Quo vadis?

Köln (ots) - Das Thema Klimaschutz ist in der Mitte derGesellschaft und ganz oben auf der politischen Agenda angekommen.Derzeit berät das Klimakabinett Strategien zur Erreichung derKlimaziele 2030. In diese heiße energiepolitische Phase fällt diediesjährige Deutsche Wärmekonferenz.10. Deutsche Wärmekonferenz24. September 20199:15 UhrRadisson Blu Hotel, BerlinKarl-Liebknecht-Straße 310178 BerlinDie Deutsche Wärmekonferenz etablierte sich in den vergangenenzehn Jahren als DIE Plattform für die Diskussion rund um den größtenEnergieverbrauchssektor, den Wärmemarkt. Unter dem diesjährigen Titel"Wärmewende: Quo vadis?" bringt die Konferenz Vertreter aus Politik,der gesamten Branche sowie der Medien zum Diskurs über geeigneteStrategien für die Wärmewende zusammen. Hier gilt: Keine Energiewendeohne eine Wärmewende.Die Deutsche Wärmekonferenz wird vom Bundesverband der DeutschenHeizungsindustrie (BDH), dem Zentralverband Sanitär Heizung Klima(ZVSHK) sowie dem Großhandelsverband DG Haustechnik organisiert.Kooperationspartner ist die Messe Frankfurt, Veranstalter derWeltleitmesse ISH sowie der VME Verlag und Medienservice Energie.Weitere Informationen und Anmeldung unter www.bdh-koeln.de.BDH: Verband für Energieeffizienz und erneuerbare EnergienDie im Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie e.V. (BDH)organisierten Unternehmen produzieren Heizsysteme wie Holz-, Öl- oderGasheizkessel, Wärmepumpen,Solaranlagen, Lüftungstechnik, Steuer- undRegelungstechnik, Klimaanlagen, Heizkörper undFlächenheizung/-kühlung, Brenner, Speicher, Heizungspumpen,Lagerbehälter, Abgasanlagen und weitere Zubehörkomponenten. DieMitgliedsunternehmen des BDH erwirtschafteten im Jahr 2018 weltweiteinen Umsatz von ca. 15,1 Mrd. Euro und beschäftigten rund 75.400Mitarbeiter. Auf den internationalen Märkten nehmen dieBDH-Mitgliedsunternehmen eine Spitzenposition ein und sindtechnologisch führend.Pressekontakt:Frederic Leers, PressesprecherBundesverband der Deutschen Heizungsindustrie (BDH)frederic.leers@bdh-koeln.de02203/9359320Original-Content von: BDH - Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie, übermittelt durch news aktuell