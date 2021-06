Deutsche Wachstumsaktien, die man 2021 auf dem Schirm haben sollte!

Weitere Suchergebnisse zu "flatexDEGIRO":

Wachstumsaktien können aus Anlegersicht durchaus interessant sein. Schließlich besteht mit ihnen die Möglichkeit, über ein starkes Unternehmenswachstum in ganz andere Dimensionen hineinzuwachsen. Auch hohe Bewertungen können sich so unter bestimmten Voraussetzungen rechtfertigen lassen.

Eine wäre natürlich, dass sich langfristig auch die Ertragslage deutlich nach oben entwickelt. Dabei ist ein Erfolg nicht immer garantiert. Viele Wachstumsunternehmen scheitern auf diesem Weg – aus welchen Gründen auch immer.

Mit dem Scheitern von Wachstumsunternehmen möchte ich mich heute nicht auseinandersetzen. Vielmehr möchte ich zwei deutsche Wachstumsaktien vorstellen, die im Jahr 2021 durchaus Potenzial besitzen könnten.

Konkret handelt es sich um die Aktien von Northern Data (WKN: A0SMU8) und flatexDEGIRO (WKN: FTG111). Viele Fools werden schon einmal etwas von dem einen oder anderen Unternehmen gehört haben. Gehen wir heute mal ins Detail.

Deutsche Wachstumsaktien für 2021

Northern Data-Aktie

Northern Data ist Experte für sogenannte High-Performance-Computing-Lösungen und betreibt weltweit Rechenzentren in Gebieten mit günstigem Strom. Nicht zuletzt sorgte das boomende Mining von Kryptowährungen für sehr gut laufende Geschäfte.

Erst vor Kurzem verkaufte das Unternehmen seine amerikanische Tochtergesellschaft Whinstone US an den Krypto-Miner Riot Blockchain für 67 Mio. Euro sowie ein saftiges Aktienpaket von Riot Blockchain von 11,8 Mio. Aktien. Mit ihm ist Northern Data zum größten Aktionär der Amerikaner aufgestiegen.

Das Thema klingt spannend, ist aber in gewisser Weise auch etwas riskant, denn Digitalwährungen können erheblichen Schwankungen unterliegen. Wer an das Geschäftsmodell glaubt und deutlich höhere Kurse bei Bitcoin und Co. für realistisch hält, der könnte auch ein Fan beider Geschäftsmodelle sein.

flatexDEGIRO Aktie

Auch die Aktie des Onlinebrokers flatexDEGIRO gehört mittlerweile – dank des boomenden Aktienhandels in Deutschland sowie der Übernahme des niederländischen Discount-Brokers Degiro – zu den Top-Wachstumsaktien in Deutschland.

Zuletzt wurde eine neue 5-Jahres-Vision präsentiert, die das Unternehmen zu den ganz Großen der Branche aufschließen lassen soll. Bis zum Jahr 2026 soll der heute schon größte Onlinebroker für Privatkunden in Europa nämlich sieben bis acht Millionen Brokerage-Kunden betreuen, für die dann zwischen 250 und 350 Millionen Transaktionen pro Jahr abgewickelt werden – und zwar auch in Jahren mit geringer Marktvolatilität.

Im Vergleich zu den Zahlen aus dem Jahr 2020 von 1,25 Millionen Kunden mit 75 Millionen Wertpapiertransaktionen kann man dies als ambitionierte Wachstumsziele interpretieren.

Bei flatexDEGIRO scheint es aktuell rundzulaufen. Das verdeutlicht auch die zuletzt deutlich erhöhte Prognose für 2021. Demnach sollen allein im Geschäftsjahr 2021 statt 350.000 nunmehr zwischen 550.000 und 750.000 Neukunden gewonnen werden. Spannend dabei ist die hohe Skalierung des Geschäftsmodells, die zu einem überproportionalen Ergebniswachstum führen kann.

Die Dynamik hängt natürlich auch vom positiven Börsenumfeld ab: Verlieren viele Kunden das Interesse an der Börse, so sollte flatexDEGIRO es schwer haben seine ambitionierten Ziele zu erreichen. Steigt das Interesse hingegen weiter, so könnte bei dem Broker noch einiges an Potenzialen schlummern.

