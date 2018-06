Deutsche WM-Fans: Immer mehr Frauen schauen / Neue Ausgabe der b4p trends liefert Insights zur Fußball-WM 2018 in Russland (FOTO)

München (ots) -Austragungsort Russland hin oder her: Die Deutschen freuen sichauf den WM-Sommer. Und nicht nur die Männer, sondern zunehmend auchdie Frauen fiebern mit, zeigt die neueste Ausgabe der b4p trends.Pünktlich zum WM-Start veröffentlicht die Gesellschaft fürintegrierte Kommunikationsforschung (GIK) Analysen rund um dasFußball-Event.Fußball ist auch ein Frauenphänomen - zumindest zur WM. Zwarinteressieren sich 61 Prozent der Männer für das Turnier. Dies sindallerdings fast exakt genauso viele, wie sich auch generell fürFußball begeistern. Frauen lassen sich hingegen deutlich stärkermotivieren: 48 Prozent der Frauen sind im WM-Fieber, generellinteressiert sich für Fußball ein Drittel.Was die Prognose zum WM-Ausgang angeht, waren die Deutschen in derb4p trends-Befragung eher verhalten. Über die Hälfte (54 Prozent) sahsich noch nicht in der Lage, einen Tipp abzugeben. Ein Großteil derDeutschen, die eine Prognose wagten, stellten sich hinter dieMannschaft: 62 Prozent glauben daran, dass Deutschland 2018 erneutWeltmeister wird. 10 Prozent tippen auf Spanien, auf Frankreich undBrasilien je 9 Prozent. Übrigens: Nur weniger als ein Fünftel derBevölkerung (19 Prozent) outet sich als WM-Muffel und will davon garnichts wissen.Auch wenn Public Viewing zur WM gehört (23 Prozent wollen hierteilnehmen), ist die heimische Couch für 70 Prozent der deutschenWM-Fans Platz eins, um die Spiele zu verfolgen. 97 Prozent derWM-Interessierten nutzen dafür den klassischen Fernseher. 17 Prozentder deutschen WM-Fans gaben sogar an, zur Weltmeisterschaft in einenneuen Fernseher zu investieren. Printmedien spielen mitHintergrundberichten eine wichtige Rolle: 40 Prozent derWM-Interessierten informieren sich über Tageszeitungen, 31 Prozentlesen Sportzeitschriften, 29 Prozent nutzen deren Onlineportale. BeiInfluencern, Bloggern oder YouTubern wollen sich hingegen nur 8Prozent der WM-Interessierten mit Hintergrundinfos versorgen.Im Vorfeld der WM gab es zahlreiche Diskussionen um denAustragungsort Russland. Einen WM-Boykott, sei es durch dasFernbleiben von Spielern (8 Prozent) oder Politikern (15 Prozent)befürworten laut b4p trends allerdings die wenigsten Deutschen. 39Prozent denken, dass sich Politik aus dem Fußball heraushaltensollte. Der größte Teil der Deutschen (54 Prozent) gibt an, dass ersich über die politische Lage in Gastgeberländern wie Russland oderKatar zwar ärgert, sich die Spiele aber trotzdem ansehen wird. 23Prozent finden den völkerverständigenden Aspekt der WM wichtiger alseventuelle Bedenken.Der Studien-Satellit best for planning trends (b4p trends) bietetdie Möglichkeit, Werbungtreibenden und Agenturen binnen wenigerWochen Daten zu hochaktuellen Themen rund um Mediennutzung,Produktneuheiten und Konsumverhalten zur Verfügung zu stellen.Gleichzeitig prüft die GIK so, wie relevant aktuelle Entwicklungensind, schätzt damit das Potential für die Hauptstudie b4p ab und hältdiese auf dem neuesten Stand. Die Studienergebnisse der b4p trendswerden per Online-Befragung in 6 bis 10 Wellen pro Jahr erhoben undim zweimonatlichen Rhythmus publiziert. Basis: n=1.005 Personen,repräsentativ für die Online-Gesamtbevölkerung nach Alter,Geschlecht, Bildung laut ma Presse 2018 (Onliner in den letzten 3Monaten). Weitere Ausgaben gibt es bereits zu Fake News undSprachassistenten. Info: b4ptrends.media.Pressekontakt:Hubert Burda Media (i.A. der GIK)Christiane BlanaMail: christiane.blana@burda.comOriginal-Content von: Hubert Burda Media, übermittelt durch news aktuell