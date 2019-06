Deutsche Vermögensberatung macht das Dutzend voll / Erneut Bestnoten für die Karriere bei der DVAG (FOTO)

Frankfurt (ots) -Die Deutsche Vermögensberatung AG (DVAG) erreicht zum zwölften Malin Folge das bestmögliche Ergebnis im Karriere-Rating der Assekurata.Aus Sicht von Markus Knapp, Mitglied des Vorstands der DVAG, hat dieAuszeichnung einen ganz besonderen Wert: "Die hochqualifizierteAusbildung und optimale Vertriebsunterstützung unsererVermögensberater stehen für uns an vorderster Stelle. Umso mehr freueich mich, dass unser Engagement für beste Karrierebedingungen sowertgeschätzt wird." Der Erfolg gibt dem Familienunternehmen recht:Im März 2019 hat die DVAG ihr viertes Rekordjahr in Folgebekanntgegeben.Neue Impulse im Bereich Aus- und WeiterbildungBesondere Anerkennung verdient das wiederholt ausgezeichnete Aus-und Weiterbildungssystem der DVAG. Die erweitertenE-Learning-Angebote für Vermögensberater sind individualisierbar,modular angelegt und somit besonders einfach in den beruflichenAlltag zu integrieren. Gerade vor dem Hintergrund der gesetzlich zuerfüllenden Weiterbildungsstunden aus der neuenVersicherungsvermittlungsverordnung (VersVermV) und den darausresultierenden Dokumentationspflichten ist dies ein entscheidenderVorteil. Zudem ist auch die akademische Ausbildung bei der DVAG einAlleinstellungsmerkmal: Zusätzlich zu dem in Zusammenarbeit mit derprivaten Fachhochschule der Wirtschaft (FHDW) 2008 eröffnetenBachelorstudiengang startet in diesem Jahr ein neuerberufsbegleitender Master mit dem Schwerpunkt "Management und Führungim Finanzvertrieb".Innovative VertriebsunterstützungEbenfalls ausschlaggebend für das exzellente Ergebnis ist dieWeiterentwicklung der vertriebsunterstützenden Dienstleistungen. Mitonline- und Social-Media-basierten Marketingelementen sowiemultimedialer Büroausstattung haben die Vermögensberater dieMöglichkeit, sich innovativ beim Kunden zu präsentieren. Zusätzlichstellt die DVAG modernste Tools für die Betreuung der Kunden vor Ortzur Verfügung. Die tabletgestützte Beratung inklusive elektronischerAnträge und zahlreicher Apps bietet Potenzial für mehr Effizienz imBeratungsalltag und verbesserte Kommunikation. Darüber hinaus liefertdie Deutsche Fintech Solutions GmbH, die gemeinsam von der DVAG unddem Fintech Company Builder FinLeap gegründet wurde, weitere Impulsefür Innovationen und die Digitalisierung des Geschäftsmodells.Die DVAG überzeugt nicht nur mit exzellenterVermittlerorientierung, sondern auch in den drei weiteren imBewertungsprozess untersuchten Teilbereichen Beratungs- undBetreuungskonzept, Finanzstärke und Wachstummit Top-Noten. Damitbietet das Unternehmen laut Assekurata die besten Voraussetzungen fürVermögensberater und vor allem hervorragende Karrierechancen. MarkusKnapp dazu: "Mit der erfolgreichen Integration derGenerali-Vermittler 2018 eröffnen wir diese Perspektiven insgesamtrund 17.000 hauptberuflichen Vermögensberaterinnen undVermögensberatern. Das zeigt: Die DVAG ist und bleibt Vorreiter amMarkt. Und wir engagieren uns weiter dafür, 'exzellent' zu sein!"Über die Deutsche Vermögensberatung GruppeMit über 5.000 Direktionen und Geschäftsstellen betreut dieDeutsche Vermögensberatung Unternehmensgruppe rund 8 Mio. Kunden zuden Themen Finanzen, Vorsorge und Absicherung. Die DVAG istDeutschlands größte eigenständige Finanzberatung. Sie bietetumfassende und branchenübergreifende Allfinanzberatung für breiteBevölkerungskreise, getreu dem Unternehmensleitsatz "Vermögensaufbaufür jeden!". Aktuelle Informationen und Unternehmensnachrichtenfinden Sie unter www.dvag.dePressekontakt:Deutsche Vermögensberatung AG, Wilhelm-Leuschner-Straße 24,60329 Frankfurt am MainLorena Steigertahl, Tel.: 069 2384-4039E-Mail: Lorena.Steigertahl@dvag.comBirgit Rajchart, Tel.: 069 2384-1563E-Mail: Birgit.Rajchart@dvag.comOriginal-Content von: DVAG Deutsche Vermögensberatung AG, übermittelt durch news aktuell