Deutsche Vermögensberatung AG - Geschäftszahlen 2016 / Weitblick zahlt sich aus: DVAG toppt Rekorde des Vorjahres (FOTO)

Frankfurt (ots) -- Neue Bestmarke: Umsatzplus um 4,1 Prozent* auf 1,31 MilliardenEuro- Bestand legt weiter zu: auf 189,9 Milliarden Euro Gesamtvolumen(+ 2,6 %)- Rekordergebnis beim Gewinn: Anstieg um 1,4 Prozent auf 188,8Millionen Euro- Spitzenergebnis trotz schwieriger Marktbedingungen:Lebensversicherungsneugeschäft wächst zweistellig- Verjüngung der Vertriebsorganisation gelingt: Anzahl derhauptberuflichen Vermögensberater erhöht sich um 430 PartnerDie Unternehmensgruppe Deutsche Vermögensberatung hat das Jahr2016 so erfolgreich wie nie zuvor abgeschlossen. Mit 1,31 MilliardenEuro (+ 4,1 %*) erzielte das Unternehmen wieder einen neuen Rekordbeim Umsatz. Auch der Jahresüberschuss übertraf einmal mehr denbeachtlichen Vorjahreswert und erhöhte sich um 1,4 Prozent auf 188,8Millionen Euro. Der Branchenprimus der eigenständigen FinanzvertriebeDeutschlands baute zudem seine schlagkräftige Vertriebsorganisationerfolgreich um weitere 430 hauptberufliche Vermögensberater aus. Diepositive Entwicklung des Gesamtbestands der betreuten Verträge um 2,6Prozent auf 189,9 Milliarden Euro Gesamtvolumen bestätigt erneut dasmehrfach ausgezeichnete Geschäftsmodell der DVAG, die als erstesUnternehmen das Konzept der Allfinanzberatung erfolgreich nutzte. DieDeutsche Vermögensberatung AG (DVAG) betreut mit über 3.400Direktionen und Geschäftsstellen rund sechs Millionen Kunden zu denThemen Finanzen, Vorsorge und Absicherung.Andreas Pohl, Vorstandsvorsitzender der DeutschenVermögensberatung: "Ich bin sehr stolz auf diese hervorragendeLeistung! Schon 2015 war ein überragendes Jahr für die DVAG. Und auch2016 ist für uns wieder ein Jahr mit absoluten Bestmarken. Dies isteindeutig das Ergebnis eines tollen Teams und spiegelt den hohenQualitätsanspruch und den überaus starken Zusammenhalt unsererGemeinschaft auch im 41. Jahr der Unternehmensgeschichte wider."Dynamische Entwicklung der VertriebsorganisationDie Größe und die Produktivität der Vertriebsorganisation sindwesentliche Erfolgsfaktoren für die Entwicklung der DVAG. Ihr Ausbauwurde wie im Vorjahr erfolgreich fortgesetzt: So konnte die Anzahlder hauptberuflichen Vermögensberater im Jahr 2016 nach denaltersbedingten Abgängen um 430 Partner gesteigert werden. Die Anzahlder Direktionen und Geschäftsstellen wurde auf über 3.400 ausgebaut.Auch bei der Bindung der Vermögensberater liegt die DVAG vorn: ImVergleich liegt die Fluktuation bei nur 3 Prozent, 80 Prozent derneuen Vermögensberater sind jünger als 35 Jahre.Starke Leistungen in Einzelsegmenten trotz anspruchsvollerMarktbedingungenVerschiedene Einzelsegmente beeinflussten wesentlich den Erfolgdes Geschäftsjahres 2016: Das Neugeschäft lag im BereichLebensversicherung mit 13,98 Milliarden Euro Versicherungssumme (ohneBUZ) deutlich über dem Vorjahreswert (+ 13,4 %). Der Bestand hat sichdamit um 3,1 Prozent auf nunmehr 142,9 Milliarden Euro(Versicherungssumme) erhöht. Die positive Entwicklung ist auch aufdie Einführung neuer Produkte, exklusiv für dieDVAG-Vermögensberater, zurückzuführen, mit denen die DVAG ihreausgezeichnete Marktstellung weiter festigen konnte.Diese Spitzenposition findet ihre Fortsetzung auch imFondsbestand: Dieser konnte um 4,3 Prozent auf einen neuen Rekordwertvon 21,4 Milliarden Euro ausgebaut werden. WesentlicherWachstumsmotor ist hier die fondsgebundene Lebens- undRentenversicherung. Bei fondsgebundenen Lebensversicherungen ist dieDVAG mit 22 Prozent Marktanteil unangefochtener Marktführer. ImSegment Investmentfonds baut die DVAG weiterhin auf ein solidesWachstum. Nach dem Rekordjahr 2015 normalisierte sich der Verlauf desInvestmentgeschäfts in 2016. Das Neugeschäft mit 1,80 Milliarden Euroentwickelte sich erwartungsgemäß rückläufig (- 11,7 %). Zu denErfolgsfaktoren zählten zudem die vermittelten Direktanlagen undSparpläne. Im Berichtsjahr konnten für den Partner Deutsche BankGruppe insgesamt über 136.000 neue Fondssparpläne abgeschlossenwerden.Überdurchschnittlich gut konnte die DVAG in den Segmenten Riesterund Rürup ihre Marktanteile steigern. Insgesamt, also einschließlichder mit Riester-Zulagen geförderten Bauspar- undInvestmentfondsverträge, beläuft sich der Riester-Vertragsbestand aufrund 1,4 Millionen Verträge. In der Riester-Rente ist die DVAG imNeugeschäft mit 65.174 vermittelten Verträgen und rund 19 ProzentMarktanteil (Vorjahr: 17 %) weiterhin Marktführer. ImRürup-Neugeschäft wurde mit 10.446 vermittelten Verträgen derMarktanteil auf inzwischen 11 Prozent (Vorjahr: 10 %) weiterausgebaut.Rekordwerte auch in der Schaden- und UnfallversicherungWie auch 2015 konnte in der Schaden- und Unfallversicherung einRekordwert der gebuchten Beiträge aus Privat- undFirmenkundengeschäft in Höhe von 1,5 Milliarden Euro erzielt werden.Dies entspricht einem Zuwachs von 4,7 Prozent. Im Neugeschäft mitKfz-Versicherungen lag zudem der Nettozugang im Jahr 2016 bei über14.700 Verträgen. Auch im Kompositsegment stellt die DVAG ihreInnovationskraft unter Beweis: Allein durch die Weiterentwicklung derVermögenssicherungspolice (VSP) mit dem Partner AachenMünchenererreichte die DVAG im 2. Halbjahr 2016 138.000 Vermittlungserfolgeder neuen, leistungsfähigeren Police. Das Firmenkundengeschäft (ohneKfz-Flottengeschäft) verzeichnete ebenfalls erneut ein kräftigesWachstum. Die Jahresversicherungsprämie stieg um 5 Prozent auf nahezu148,7 Millionen Euro.Baufinanzierung und Bausparen zufriedenstellendIm Bereich der Baufinanzierung trat zum 21. März 2016 die deutscheUmsetzung der Wohnimmobilienkreditrichtlinie in Kraft, mit derenEinführung die Banken ihre Zeichnungsrichtlinien zum Teil drastischverschärft haben. Mit 2,7 Milliarden Euro vermitteltemBaufinanzierungsvolumen konnte das extrem starke Vorjahresergebnis(2,8 Milliarden Euro) gehalten werden. Im Segment Bausparenentwickelte sich das Finanzierungsgeschäft mit Partner Badenia mitrund 700 Millionen Euro und einem Zuwachs von 2,8 Prozent sehrpositiv. Aufgrund der anspruchsvollen Rahmenbedingungen durch dieanhaltende Niedrigzinsphase und der damit einhergehenden verringertenNachfrage nach Bausparen entwickelte sich das Neugeschäft mit 1,9Milliarden Euro Bausparsumme im Vergleich zum hohen Vorjahreswert(2,1 Milliarden Euro) leicht rückläufig (- 10,0 %). Der Bestandverringerte sich geringfügig um 1,3 Prozent auf 21,7 Milliarden Euro(Vorjahr: 22 Milliarden Euro).DVAG leistet zentralen Beitrag für Geschäftserfolg derPartnergesellschaftenDie DVAG trägt erneut maßgeblich zum wirtschaftlichen Erfolg ihrerlangjährigen Premium-Partner bei. Dies gilt insbesondere für dieGenerali Deutschland Gruppe (AachenMünchener, Badenia, Advocard,Central). Der Anteil am Neugeschäft der Versicherungspartner beträgt95,8 Prozent. Der Vertragsbestand liegt bei 86,9 Prozent. Betrachtetman die weltweite Generali Group, stammt jeder 7. Euro der laufendenBeitragseinnahmen des Generali-Konzerns aus den starken Vermittlungs-und Betreuungsaktivitäten der DVAG. Darüber hinaus besteht eineerfolgreiche Partnerschaft mit der Deutschen Bank und ihremTochterunternehmen Deutsche Asset Management (DWS Investment): DieDVAG ist in Deutschland längst der bedeutendste Vertriebswegaußerhalb des eigenen Filialnetzes. Im Investmentgeschäft(Wertpapier-Publikumsfonds ohne offene Immobilien-Publikumsfonds) lagder Bestandsanteil bei der Deutsche Asset Management-Gruppe bei 6,3Prozent.Wesentliche Wachstumsimpulse durch ProduktinnovationenIn enger Zusammenarbeit mit ihren Produktpartnern agiert die DVAGals Innovationstreiber. Mit detailliertem Marktwissen darüber, wasdie Menschen in finanziellen Fragestellungen bewegt, ist das Ziel dieEntwicklung von Produkten, die unmittelbar die Kundenbedürfnissebefriedigen. Im Bereich der Lebensversicherung konnte die DVAG mitdem Partner AachenMünchener bei der Berufsunfähigkeitsversicherungmit der Einführung neuer Absicherungsvarianten die Position weiterfestigen. Im Berichtsjahr wurden bereits rund 6.000 Verträge miteiner Beitragssumme von über 90 Millionen Euro vermittelt. Mit einerPolice zur Absicherung gegen schwere Krankheiten konnte ein Zuwachsvon ca. 8.000 vermittelten Verträgen mit einer Beitragssumme in Höhevon mehr als 25 Millionen Euro erreicht werden. Im Segment derSchaden- und Unfallversicherung erzielte die Produktweiterentwicklungder Vermögenssicherungspolice (VSP) mit dem Partner AachenMünchener138.000 Vermittlungserfolge.Innovationskurs wird fortgesetzt"Unser Wachstum ist nachhaltig und profitabel zugleich. Wir werdenauch weiterhin in zukunftsträchtige Entwicklungen, in Kundenservice,Mitarbeiter und Technologie investieren. Denn unser wichtigstesZukunftsprojekt ist, das Familienunternehmen DeutscheVermögensberatung erfolgreich an die dritte Generationweiterzugeben", so Pohl. "Dabei sind die überaus starken Ergebnissedes Jahres 2016 eine sehr gute Ausgangsbasis. Doch ausruhen werdenwir uns darauf nicht! Unser Ziel ist es, den Innovationskurs weiterfortzusetzen."Neben den fortlaufenden Aktivitäten in der Produktneu- undweiterentwicklung besteht weiterhin erhebliches Marktpotenzial fürdie Partnergesellschaft Deutsche Verrechnungsstelle GmbH (DV): ImJahr 2016 konnten in diesem Geschäftsfeld über 1.000 Anträge erzieltwerden. Im Bestand wurden für die Kunden im Berichtsjahr über 60.000Rechnungen mit einem Gesamtvolumen in Höhe von mehr als 60 MillionenEuro abgewickelt. Dabei wurden 99,8 Prozent der Forderungenbeglichen. Auch für 2017 setzt die DVAG auf modernsteIT-Vertriebsunterstützung für die optimale Verzahnung der Offline-und der Online-Welt. Mit der Einführung von "Meine App" kann sich derKunde jederzeit und an jedem Ort über seine aktuellen Vermögenswerteund seine Absicherung informieren, er kann aktiv Prozesse wie eineAdressänderung oder eine Schadenmeldung anstoßen oder über diverseKommunikationskanäle mit seinem Vermögensberater in Kontakt bleiben."Meine App" wird damit zu einem weiteren Meilenstein in derIntensivierung und Modernisierung der Beziehung zwischen Kunde undVermögensberater.Den Geschäftsbericht finden Sie auch zum Download unter:www.dvag-geschaeftsbericht.dePressekontakt:Deutsche Vermögensberatung AG, Wilhelm-Leuschner-Straße 24,60329 Frankfurt am MainDr. Maria Lehmann, Tel.: 069 2384-7826,E-Mail: Maria.Lehmann@dvag.comBirgit Rajchart, Tel.: 069 2384-1563,E-Mail: Birgit.Rajchart@dvag.comOriginal-Content von: DVAG Deutsche Verm?gensberatung AG, übermittelt durch news aktuell